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Курды сообщили о побеге джихадистов из лагеря в Сирии

  • 13.10.2019, 17:13
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Курды сообщили о побеге джихадистов из лагеря в Сирии
Иллюстрационное фото
Фото: Getty Images

Сообщается о бегстве 785 иностранных боевиков ИГ.

Курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии заявила о бегстве из лагеря Айн-Исса нескольких сотен человек, связанных с террористической группировкой "Исламское государство". Лагерь находится в районе, подконтрольном силам сирийской демократической оппозиции, передает svoboda.org.

9 октября на севере Сирии началась турецкая военная операция против курдов. Анкара считает их террористами. По данным курдской администрации, лагерь обстреляли сирийцы, участвующие в операции на стороне Турции. В результате находящиеся в лагере люди смогли сбежать. Курды заявили о возможном возрождении "Исламского государства" и отметили, что охрана джихадистов больше не является приоритетом. В лагере может находиться около 12 тысяч человек, включая тысячу иностранок с детьми.

Дамаск не признаёт автономную администрацию курдов на северо-востоке Сирии. Государственное сирийское телевидение сообщило, что войска демократической оппозиции покинули район Айн-Исса.

По разным данным, с начала турецкой военной операции погибли не менее 80 мирных жителей. Известно о гибели нескольких турецких военных и более 70 человек со стороны курдских формирований. По данным ООН, около 130 тысяч человек вынужденно покинули свои дома.

Действия Анкары критикуют в Вашингтоне. США поддерживают курдов, как главных союзников в борьбе с радикальными исламистами. Турецкую военную в операцию осудили в Евросоюзе. США и Евросоюз предупредили Анкару о возможных санкциях за наступательную операцию.


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