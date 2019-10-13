Экзит-полл: на выборах в Польше лидирует партия Ярослава Качиньского 13.10.2019, 22:26

Фото: AFP

В Польше завершилось голосование на парламентских выборах.

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные exit-poll.

Социсследование говорит о том, что PiS набрала 43,6% голосов избирателей на выборах сейма (нижняя палата парламента), передает Rzeczpospolita.

Объединение оппозиционных сил «Гражданская коалиция» (KO) во главе с партией «Гражданская платформа» (PO) заняла второе место. Эта политическая сила, по данным exit-poll, набрала 27,4% голосов.

В воскресенье в Польше проходили очередные парламентские выборы. Польские граждане выбирали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента). Избирательные участки закрылись в 21.00 (22.00 по Минску).

Традиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.