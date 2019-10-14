закрыть
14 октября 2019, понедельник, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: В Украине появился «Марш Объединенных сил»

5
  • 14.10.2019, 10:46
  • 1,500
Видеофакт: В Украине появился «Марш Объединенных сил»

Автор текста — действующий офицер, который проходит службу на Донбассе.

У украинских бойцов появился музыкальный символ боевого братства – "Марш Объединенных сил", сообщает 14 октября в Facebook пресс-центр штаба ООС, сообщает "Гордон".

"Марш Объединенных сил" создан в сентябре 2019 года бывшим аккордеонистом и клавишником группы "Мандри" Леонидом Белеем, автор текста – действующий офицер Владимир Патола, который и сейчас проходит службу в районе ООС", – сказано в сообщении.

К записи песни присоединились музыканты группы "Широкий лан" Святослав Бойко и Александр Козинец. Марш записал на киевской студии Sv.Oboda records звукорежиссер Андрей Обод.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц