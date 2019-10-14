Видеофакт: В Украине появился «Марш Объединенных сил» 5 14.10.2019, 10:46

1,500

Автор текста — действующий офицер, который проходит службу на Донбассе.

У украинских бойцов появился музыкальный символ боевого братства – "Марш Объединенных сил", сообщает 14 октября в Facebook пресс-центр штаба ООС, сообщает "Гордон".

"Марш Объединенных сил" создан в сентябре 2019 года бывшим аккордеонистом и клавишником группы "Мандри" Леонидом Белеем, автор текста – действующий офицер Владимир Патола, который и сейчас проходит службу в районе ООС", – сказано в сообщении.

К записи песни присоединились музыканты группы "Широкий лан" Святослав Бойко и Александр Козинец. Марш записал на киевской студии Sv.Oboda records звукорежиссер Андрей Обод.