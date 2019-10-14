Полузащитник БАТЭ вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Беларуси 14.10.2019, 15:56

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В официальных матчах за национальную сборную на счету Драгуна 10 голов.

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун вошел в топ-5 лучших бомбардиров главной команды Беларуси за всю ее историю. После того, как он отличился на 54-й минуте матча Беларусь — Нидерланды, на его счету стало 11 голов, пишет «Прессбол».

Чаще его ворота соперников поражали лишь Максим Ромащенко — 20 раз, Сергей Корниленко — 17, Виталий Кутузов — 13 и Вячеслав Глеб — 12.

При этом в официальных матчах за "националку" на счету Драгуна 10 голов. Никакой другой белорусский футболист не отличался чаще. Также по 10 раз в матчах официальной категории забивали Тимофей Калачев и Сергей Корниленко.

8 раз в поединках такого ранга отмечался Виталий Кутузов, по 7 — Роман Василюк и Максим Ромащенко, 6 — Валентин Белькевич, 5 — Сергей Герасимец.