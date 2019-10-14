Financial Times: Мировая экономика вошла в период синхронизированного застоя 1 14.10.2019, 19:21

Главные экономические показатели упали до минимальных значений с весны 2016 года.

Мировая экономика вошла в период синхронизированного застоя на фоне слабого роста в некоторых странах, его отсутствия или даже сокращения, сообщает gordonua.com со ссылкой на Financial Times.

В соответствии с индексом TIGER (Tracking Indices for the Global Economic Recovery), который рассчитывает FT вместе с Брукингским исследовательским институтом (США), главные экономические показатели упали до минимальных значений с весны 2016 года. Реальная активность как в развитых, так и в развивающихся государствах теряет динамику.

Как отмечает FT, уйти на отрицательную территорию индексу не дают лишь относительно неплохие показатели на финансовых рынках.

"Сохраняющаяся торговая напряженность, политическая нестабильность, геополитические риски и беспокойство по поводу ограниченной эффективности монетарного стимулирования по-прежнему подрывают уверенность деловых кругов и потребителей, сдерживая рост инвестиций и производительности", – заявил профессор Брукингского института Эсвар Прасад.

Однако, по его мнению, бояться глобального спада пока не стоит, так как сохранение высокого уровня занятости по всему миру содействует увеличению доходов.

FT подчеркнула, что ухудшение показателей также ожидается из-за заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые пройдут на этой неделе в США.

Индекс TIGER рассчитывается с учетом экономической активности стран мира, операций в мировом финансовом секторе, индикаторов доверия потребителей и предпринимателей. Все показатели обрабатываются специальной статистической программой, учитывающей как абсолютные величины, так и динамику их изменений.