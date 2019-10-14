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Константин Шереверя вышел на свободу

  • 14.10.2019, 19:54
Константин Шереверя вышел на свободу
Константин Шереверя

Бывший гендиректор «Цмокi-Мiнск» был арестован в 2014 году.

Осужденный в 2016 году экс-гендиректор баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск» Константин Шереверя вышел на свободу, передает naviny.by.

Он был арестован в 2014 году. Судебный процесс над Шереверей начался 14 декабря 2015 года. В феврале его сделали закрытым. Это было вызвано началом исследования документов, представляющих коммерческую тайну.

Незадолго до задержания Шереверя отметил 60-летие. Согласно материалам дела, банкет по случаю юбилея проходил на базе клуба под видом учебного семинара. Обвинение обратило внимание, что поскольку гости употребляли алкоголь, это было развлекательное, а не образовательное мероприятие.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса (ч.2,4 ст. 210, ч.2 ст. 424) — в завладении имуществом в особо крупном размере путем злоупотреблением служебными полномочиями, повторно и в составе группы лиц по предварительному сговору.

Константин Шереверя — в прошлом известный советский баскетболист. В 1970-80-е годы защищал цвета выступавшего в высшей лиге чемпионата СССР минского клуба РТИ.


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