В почте консультанта администрации Путина нашли «план борьбы с Навальным» 1 15.10.2019, 14:25

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Константина Костин

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Он включал провокацию против фонда российского оппозиционера.

Ряд писем из взломанной переписки Константина Костина и его сотрудников указывают на то, что он в последние годы разрабатывал для Администрации президента РФ план давления на Алексея Навального и его соратников, частью этого плана была именно провокация с пожертвованиями. Константин Костин, в 2011–2012 годах работавший в Управлении внутренней политики Администрации президента, ныне обслуживает это управление уже как «аналитик». Официально он представляет себя главой организации с самоироничным названием «Фонд развития гражданского общества». Его почта была недавно взломана и выставлена на аукцион. Telegram-канал Black Mirror, сообщивший о взломе и продаже почты, предоставил The Insider несколько исходников писем. В письмах также есть вложения, исходники которых имеются в распоряжении редакции.

В одном из писем от 11 августа 2017 года секретарша Костина присылает ему «справку», где отчитывается об организации иска против Волкова, поданного под видом возмущенного жертвователя средств, к письму прилагается копия иска:

СПРАВКА

по иску к Волкову и Навальному о взыскании пожертвований на «президентскую» кампанию

В августе 2017 года от имени Костенко Михаила Николаевича было осуществлено пожертвование на банковский счет Волкова Л.М. (указан на сайте Навального как счет для сбора пожертвований) на сумму 50 100 рублей.

В октябре подан иск о взыскании пожертвования на сумму 50 100 рублей в Савеловский районный суд Москвы.

Иск мотивирован тем, что Навальный и Волков утаили от жертвователей тот факт, что Навальный не имеет права баллотироваться в президенты и деньги собираются на противоправную цель. Соответственно, договор пожертвования является ничтожным, а деньги подлежат возврату.

Дело № 2 — 6315/2017 находится в производстве судьи Ивановой О.А., предварительное заседание назначено на 17.11.2017 в 10-00.