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Курды и сирийские военные контратаковали армию Турции

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  • 15.10.2019, 14:28
  • 2,782
Курды и сирийские военные контратаковали армию Турции
ФОТО: KURDISHSTRUGGLE

Контратака произошла возле города Рас-эль-Айне.

Как передает РБК, Курдские «Силы народной самообороны» (YPG) пытаются вернуть под свой контроль сирийский город Рас-эль-Айн, оказавшийся под контролем турецких военных. Об этом сообщает 15 октября телеканал Al-Hadath. Поддержку им оказывают части сирийской армии. Информацию о продвижении сирийской армии к Рас-эль-Айну подтверждает телеканал Al-Mayadeen.

Рас-эль-Айн был захвачен турецкими вооруженными силами 12 октября в ходе операции «Источник мира».

По информации Al-Hadath, в окрестностях города и некоторых его районах продолжаются столкновения между курдами и воюющими на стороне турецкой армии силами сирийской вооруженной оппозиции.

С утра войска Турции начали артиллерийский обстрел города на фоне наступления лояльных вооруженных группировок, после чего по соглашению с курдами в Рас-эль-Айн вошла Сирийская арабская армия. Объединенные силы предприняли контратаку, отбив часть занятой Турцией территории.

Также курдские СНС пытаются взять штурмом город Телль-Халаф, который контролируется Сирийской свободной армией, участвующей в операции «Источник мира».

Рас-эль-Айн — значимый пограничный город на северо-востоке Сирии и административный центр одноименного района.

14 октября стало известно, что войска президента Сирии Башара Асада заняли город Табка, заняв периметр расположенного там аэродрома.

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября. Анкара обозначила ее целью создание зоны безопасности на территории сирийского Курдистана на границе Турции и Сирии. После авиаударов и артподготовки на территорию курдов с нескольких направлений начали наступление наземные турецкие войска.

Действия президента Эрдогана осудили США, страны ЕС и ряд членов Лиги арабских государств. Официальный Дамаск называл действия Анкары вооруженной агрессией.


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