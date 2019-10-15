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Свадебный генерал

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  • 15.10.2019, 15:17
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Свадебный генерал

Стали известны новые факты об агенте ГРУ Чепиге.

Генерал-майор Андрей Аверьянов, возглавляющий войсковую часть 29155, действительно был знаком с Анатолием Чепигой (также известным как Руслан Боширов, участвовавший в отравлении Скрипалей), это подтверждает информацию, ранее опубликованную в The New York Times. О знакомстве свидетельствуют многочисленные фотографии и видео со свадьбы дочери Аверьянова, выложенные в открытом доступе на сайте свадебного фотографа Чепига и несколько его родственников присутствовали на этой свадьбе, состоявшейся в 2017 году. (Видео свадьбы упоминается впервые в статье The New York Times, но американское издание его не выложило, позже его все же обнаружило радио «Свобода»). Bellingcat также удалось обнаружить фотографии в хорошем разрешении, которые не оставляют сомнений в том, что Чепига был одним из гостей на свадьбе, пишет The Insider.

Генерал-майор ГРУ Аверьянов (в бабочке)
Полковник ГРУ, «герой России» Анатолий Чепига

Вот сравнение некоторых моментов из видео с реальными фотографиями Чепиги:

Свадебный генерал. Что «турист» Руслан Боширов делал на свадьбе дочери генерал-майора Аверьянова, отвечающего за боевую подготовку ГРУ (фото и видео)

А вот план рассадки гостей на свадьбе (имя самого Анатолия Чепиги внести постеснялись, хотя его родственники есть. Но зачем стесняться присутствия обычного продавца спортивного питания?)

То, что Аверьянов с 2013 года возглавляет войсковую часть 29155, — публичная информация. По данным «Ведомостей», эта войсковая часть известна как 161-й учебный центр — она помогает проходить боевую подготовку сотрудникам ГРУ. Там военнослужащие совершенствуют навыки в стрелковой подготовке, радиосвязи и других специальных дисциплинах — в отличие от Военно-дипломатической академии («Консерватории»), где разведчики получают фундаментальную подготовку.

Любопытно, что еще в 2012 году Минобороны выделило надбавки для некоего особого подразделения этой войсковой части, а также для двух других — 74455 (одна из двух войсковых частей, где служат ГРУшные хакеры) и 99450 (Командование сил специальных операций, базируется в подмосковном Сенеже — именно они были теми самыми крымскими «зелеными человечками»). Был ли Чепига связан с какой-то из этих войсковых частей, пока неясно. Однако известно, что другой коллега Аверьянова, генерал-майор Сергеев (Федотов), также участвовавший в отравлении Скрипалей и в отравлении болгарского предпринимателя Гебрева, часто бывал и на базе в Сенеже, относящейся к в/ч 99450, и на базе в Сходне, которая относится к в/ч 29155. Об этом свидетельствуют данные биллинга его мобильного телефона за последние три года, проанализированные The Insider и Bellingcat.

Отметим также, что, вопреки информации The New York Times, генерал Аверьянов вовсе не живет в маленькой старой квартире и не пользуется дешевым российским автомобилем. Напротив, он живет в элитной квартире на окраине Москвы и имеет как минимум две роскошные иномарки, включая 270-HP Range Rover (рыночная стоимость около 6 млн рублей).

The Insider с нетерпением ожидает от Дмитрия Пескова, Марии Захаровой и других официальных спикеров власти пояснений относительного того, как простой любитель туризма и продавец спортивного питания «Руслан Боширов», который, по словам Путина, является гражданским лицом, оказался вхожим в ближний круг генерал-майора ГРУ Аверьянова.


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