Журналисты нашли еще одного актера из «массовки Путина» 2 15.10.2019, 16:23

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На этот раз представление с главой Кремля в главной роли разыграли в тайге.

Охотник, которого Путин встретил в тайге, которому "дал попить из своего термоса" и "вывел к людям" оказался Геннадием Киселевым, директором Саяно-Шушенского заповедника, сообщает TJ.

Напомним, журналисты и ранее находили актеров из "массовки Путина". К примеру, продавщица мороженного, у которой глава Кремля покупал пломбир вместе с Эрдоганам, была и раньше замечена на мероприятиях с Путиным.

В сентябре 2016 года Путина сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре.