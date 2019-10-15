У белорусов остался месяц, чтобы уплатить земельный налог 1 15.10.2019, 21:00

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Какие штрафы ждут «забывчивых».

У белорусов остался месяц, чтобы успеть уплатить земельный налог и налог на недвижимость. Внести сбор нужно до 15 ноября включительно. Тем, кто просрочит или забудет внести налог, грозят штраф и пени, пишет tut.by.

Какие штрафы предусмотрены за просрочку и неуплату?

При неуплате вовремя земельного налога и налога на недвижимость за каждый календарный день просрочки начисляются пени. «Кроме того, неуплата или неполная уплата плательщиком сумм налогов влекут наложение штрафа», — поясняют в МНС.

Суммы налогов, которые не были уплачены в бюджет добровольно, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Где можно уплатить налог?

В налоговой уточняют, что уплатить сбор можно любым удобным для плательщика способом: наличными через банк, интернет-банк, почту, налоговую инспекцию, сельские (поселковые) советы.

Что делать, если платежку не прислали?

Если вам не прислали платежку и вы не знаете выставленную сумму налога, то можно по своему учетному номеру (УНП) посмотреть в личном кабинете ЕРИП, выставлена ли сумма к оплате. Здесь же можно оформить получение уведомлений о выставлении счетов на электронную почту или в мессенджерах Viber и Telegram.

Если вы не помните номер УНП, который состоит из 7 символов, то его можно уточнить в сельском (поселковом) совете. УНП возможно также узнать на сайте МНС, для этого достаточно ввести ФИО плательщика.

Если же сумма к оплате не выставлена, то можно обратиться в свою налоговую инспекцию, чтобы специалисты рассчитали налог.

Как уплатить налог в ЕРИП?

Для уплаты налогов в ЕРИП нужно знать свой учетный номер плательщика (УНП) и наименование налоговой инспекции, в пользу которой необходимо сделать платеж.

Для уплаты нужно поочередно выбрать:

система «Расчет» (ЕРИП);

налоги;

соответствующий регион (город или район);

ИМНС определенного района (или сельского совета);

вид налога (земельный налог или налог на недвижимость);

ввести УНП.