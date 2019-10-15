закрыть
15 октября 2019, вторник, 22:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

У белорусов остался месяц, чтобы уплатить земельный налог

1
  • 15.10.2019, 21:00
  • 2,286
У белорусов остался месяц, чтобы уплатить земельный налог

Какие штрафы ждут «забывчивых».

У белорусов остался месяц, чтобы успеть уплатить земельный налог и налог на недвижимость. Внести сбор нужно до 15 ноября включительно. Тем, кто просрочит или забудет внести налог, грозят штраф и пени, пишет tut.by.

Какие штрафы предусмотрены за просрочку и неуплату?

При неуплате вовремя земельного налога и налога на недвижимость за каждый календарный день просрочки начисляются пени. «Кроме того, неуплата или неполная уплата плательщиком сумм налогов влекут наложение штрафа», — поясняют в МНС.

Суммы налогов, которые не были уплачены в бюджет добровольно, взыскиваются в принудительном порядке через суд с начислением пеней за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату налагается штраф в размере 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Где можно уплатить налог?

В налоговой уточняют, что уплатить сбор можно любым удобным для плательщика способом: наличными через банк, интернет-банк, почту, налоговую инспекцию, сельские (поселковые) советы.

Что делать, если платежку не прислали?

Если вам не прислали платежку и вы не знаете выставленную сумму налога, то можно по своему учетному номеру (УНП) посмотреть в личном кабинете ЕРИП, выставлена ли сумма к оплате. Здесь же можно оформить получение уведомлений о выставлении счетов на электронную почту или в мессенджерах Viber и Telegram.

Если вы не помните номер УНП, который состоит из 7 символов, то его можно уточнить в сельском (поселковом) совете. УНП возможно также узнать на сайте МНС, для этого достаточно ввести ФИО плательщика.

Если же сумма к оплате не выставлена, то можно обратиться в свою налоговую инспекцию, чтобы специалисты рассчитали налог.

Как уплатить налог в ЕРИП?

Для уплаты налогов в ЕРИП нужно знать свой учетный номер плательщика (УНП) и наименование налоговой инспекции, в пользу которой необходимо сделать платеж.

Для уплаты нужно поочередно выбрать:

система «Расчет» (ЕРИП);

налоги;

соответствующий регион (город или район);

ИМНС определенного района (или сельского совета);

вид налога (земельный налог или налог на недвижимость);

ввести УНП.


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов