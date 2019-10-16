Дмитрий Козлов: Мы используем возможность расшевелить белорусов 16.10.2019, 14:17

Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

Активист «Европейской Беларуси» рассказал, как простые оршанцы реагировали на пикеты по сбору подписей.

Видеоблогер Дмитрий Козлов, который принимает участие в «парламентской компании» по Оршанскому городскому избирательному округу №25, рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» об итогах первого месяца кампании:

- Сбор подписей прошел хорошо, со старта я бы сказал. Вспоминаю первый пикет по сбору подписей. Это был вторник, 10 сентября. Как только развернул флаги, сразу же подходит парень, достает паспорт и подписывается за меня. Говорит, что рад был увидеть национальную символику в Орше. Тогда я понял, что все пойдет хорошо, это был хороший знак.

С каждым днем интерес к нашим пикетам по сбору подписей возрастал. Каждый день увеличивалось количество подписей. Часто люди, у которых с собой не было паспорта, возвращались, чтобы поддержать меня и поставить подпись.

Наша кампания, в независимости от ее дальнейшего исхода, уже принесла положительные плоды. Например, после прошедших пикетов в Орше, меня стали узнавать люди. Особенно водители маршруток, которые ежедневно прокладывали свой маршрут через места нашего сбора подписей. Cпециально ехали к месту пикета. Я после этого заходил в маршрутки, водители, узнавая меня, интересовались результатами и желали мне удачи. Возросла узнаваемость и моего видеоблога, особенно среди жителей города. Многие, когда узнавали, что я веду свой блог, говорили, что сначала посмотрят его, а потом подумают и решат, ставить ли подпись. И многие возвращались с паспортами, при этом еще становились и подписчиками канала.

Опыт от кaмпании я получил. Сделал определенные наблюдения. Например, когда я ходил по квартирам и собирал подписи, то обратил внимание, что у многих, особенно у пенсионеров, работал телевизор и по этому телевизору шли российские пропагандистские передачи. Наглядный пример того, как режим Лукашенко, навязывает белорусам чужую идеологию.

Всем тем, кто вместе со мной участвует в этой парламентской кампании, по всей Беларуси, я просто хочу пожелать удачи. Ведь на самом деле, это весьма трудоемкий процесс, это огромная трата времени, сил, здоровья. И это делается не просто так. Мы уже смогли уже использовать возможность для общения с людьми, для того, чтобы расшевелить народ и найти массу своих сторонников. Впереди еще целый месяц напряженной и интересной работы. Я уверен, что сможем сделать еще больше.