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Гитанас Науседа предложил дополнительные меры против БелАЭС

  • 16.10.2019, 14:36
Гитанас Науседа предложил дополнительные меры против БелАЭС
Гитанас Науседа

Литва хочет усилить блокаду электроэнергии из Островца.

«Импорт электроэнергии, произведенной способом, опасным для окружающей среды и общества Литвы, представляет угрозу нашей национальной безопасности. Поэтому необходимо уже сейчас предпринять дополнительные меры, которые бы ограничили возможности попадания такой электроэнергии на территорию Литвы», - цитирует слова Науседы пресс-служба президента, пишет interfax.by.

По данным пресс-службы, поправки к закону предусматривают возможность незамедлительного аннулирования разрешений на импорт электроэнергии из третьих стран, где атомная станция признана небезопасной, и отказа в выдаче новых.

Кроме того, Государственная служба регулирования энергетики сможет просить комиссию, проверяющую сделки стратегических компаний, проинспектировать импортеров электроэнергии, и если будет установлено, что они представляют угрозу нацбезопасности Литвы, то служба сможет сразу же остановить разрешения, информирует пресс-служба.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока был запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»). Минск отвергает претензии Литвы о том, что строящаяся станция является небезопасной и утверждает, что ядерное топливо для первого реактора станции будет доставлено до конца этого года.

В конце сентября площадку БелАЭС посетил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, который констатировал высшую степень технической готовности первого энергоблока.


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