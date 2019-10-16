Тысячи фермеров на тракторах устроили протест в Гааге 16.10.2019, 22:19

Это второй большой протест фермеров в этом месяце.

Тысячи нидерландских фермеров в среду приехали тракторами в Гаагу, протестуя против правительственных действий по уменьшению выбросов углерода и азота.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Это второй большой протест фермеров в этом месяце, которые говорят, что правительство неправомерно обвиняет сельское хозяйство из-за выбросов азота.

Правительство развернуло военные грузовики на ключевых перекрестках в центре Гааги, чтобы не допустить фермеров в коммерческий и политический центра города, который является резиденцией парламента Нидерландов. Большие грузовики были размещены на ключевых дорогах.

Фермеры разъярены недавно объявленными правительством планами по сокращению выбросов, в частности, азота.

Они утверждают, что планы правительства базируются на неточных показаниях и расчетах Национального института здравоохранения и окружающей среды, который финансируется правительством. Институт опроверг обвинения в своем заявлении, назвав свои измерения "надежными и научно ответственными".

Фермеры начали демонстрацию в центральном городе Де Бильт, где институт имеет штаб-квартиру, прежде чем отправиться в Гаагу.

В Гааге они собрались возле небольшой сцены, чтобы послушать музыку и выступления фермеров и политиков.

Некоторым фермерам удалось проехать своими тракторами через город, другие перекрыли трамвайные пути возле центрального железнодорожного вокзала.