МВД заявило об амнистии по статье 328 3 17.10.2019, 8:30

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В движении «Матери-328» это заявление оценивают скептически.

В этом году пройдет амнистия всех несовершеннолетних, осужденных по наркотического статьи. Она коснется 83 человека, сообщило Министерство внутренних дел, передает «Белсат».

Сколько из 83 подростков уже в этом году выйдет на свободу, а какой части срок наказания будет сокращен на два года, начальник Главного управления наркоконтроля МВД Геннадий Казакевич не сообщил.

Всего амнистию применят к 1600 заключенным, осужденным по антинаркотической статье.

В движении «Матери-328» на вероятность применить амнистию ко всем несовершеннолетним смотрят скептически.

«Что 100% амнистия у них будет – не верю, так как среди подростков есть и 4 часть 328 статьи, с которой дела об амнистии сразу откладывают в сторону», – заявила председатель Лариса Жигарь. – Мы голодовку проводили, чтобы эту 4-ую часть сняли совсем, так как там очень неопределенные критерии, много дел привлечены к этой части искусственно, бездоказательно, но ничего пока не удается.

По мнению Жигарь, шансов на амнистию осужденных лишают также взыскания за нарушения порядка в колонии.

Статистика показывает, что места в тюрьмах не будут пустовать долго. За 9 месяцев текущего года выросло количество несовершеннолетних, которые идут в наркобизнес, как говорят в МВД, сознательно. Методы новые, проблемы в борьбе с наркотиками – старые.

Геннадий Казакевич, Главное управление наркоконтроля МВД:

«Наши основные усилия сосредоточены не на том, чтобы выявлять наркопотребителей, так как это больные люди, их надо лечить и оказывать помощь и поддержку. Наша основная задача – выявление организованной структуры наркобизнеса, сбытчиков как таковых».

Во время профильной конференции «По противодействию наркоугрозе» ответственные министерства говорили о новых подходах в борьбе с наркоторговлей. По данным МВД, количество таких преступлений снизилось в полтора раза за последние 5 лет. При этом количество перехваченных наркотиков выросло.

В первые 9 месяцев органы внутренних дел изъяли более 300 кг наркотических и 30 кг психотропных веществ. Таможенные и пограничные органы задержали 400 кг наркотических средств и 170 кг психотропов, а в пунктах пропуска на внешней границе с Польшей и Литвой – почти 2 тонны наркотиков.

Участница объединения «Движение матерей 328» предполагает, что правоохранители чаще обращают внимание на так называемых нарко-минеров, чем на крупных дилеров.

Татьяна Каневская, «Движение матерей 328«:

«На непомерные огромные сроки садятся, преимущественно молодежь. Статистика отличается, та что есть у нас от той, что есть на странице МВД. Почему – не понятно, ведь мы ведем свою статистику, узнавая о количестве осужденных в колониях наших близких по всей Беларуси».

Разница в подсчетах создает недоверие к внутренним органам. Просматривая оперативную съемку на странице МВД, видим только новые задержания «наркокурьеров». «Взяли» в этом году и несколько десятков лидеров организованных группировок – отвечают силовики.

Геннадий Казакевич, Главное управление наркоконтроля МВД:

«Выявление и пресечение этих преступлений представляет собой особую сложность как в чисто техническом плане (применяются разного рода интернет-мессенджеры с криптографией шифрования), активно используется Даркнет, где наши технические возможности ограничены».

Только за первое полугодие нынешнего года в Министерство информации направили просьбы ограничить доступ к 266 сайтам распространителей наркотиков. Блокируют их постепенно, а новые появляются мгновенно с предложениями приобрести или заработать в качестве курьера. Милиция заявляет, что 90 процентов молодых людей сознательно идут на криминальные заработки, хотя программу информирования молодежи о последствиях государство вновь расширило. В сети и через ТВ рекламируют новый проект «Вам помогут». Дополнительно создан Национальный научно-практический центр психического здоровья, куда приглашают наркозависимых после предлагаемого государством 28-дневного курса лечения.