С душой в России только воруют 3 Телеграмм-канал «Серпом По»

17.10.2019, 9:52

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Фото: Известия

Над страной нависла тень «благородного разбойника» Дубровского.

Лучшая история вчерашнего дня: магнитогорским очередникам, ожидающим расселения из ветхого и аварийного жилья, выдали смотровые талоны на квартиры в доме, пострадавшем 31 декабря 2018 года от взрыва. По официальной версии – газа, по неофициальной – теракта, который власти по каким-то причинам решили замолчать.

Теперь на месте двух взорванных подъездов – сквер, в остальных - живут люди. Но вернуться захотели не все, эти-то свободные квартиры, видимо, предлагают очередникам.

Предыдущий челябинский губернатор Дубровский, который ударился в бега, прихватив, по версии следствия, 20 млрд руб., возмущался жильцами, называя их требования полного расселения дома «плясками на костях». Черствого Дубровского весной сняли, поставили молодого технократа Текслера. Но он занят: чистит команду Дубровского и разбирает завалы.

Ну, сами подумайте, до заваливающихся ли домов губернатору дело, до того ли, в какие мрачные жилища переселяют оттуда простых людей, когда надо расчистить хлебные места от чужих и посадить на них своих? Какое-такое ветхое жилье? В каком-таком Магнитогорске? Неинтересно.

Поэтому возмущенные жители и бьют челом не Текслеру, а сразу Путину. На царя последняя надежда!

Царь вчера, кстати, опять отлил в металле: кто, говорит, из чиновников не готов работать «с душой и с сердцем… не туда попали» и лучше им искать другую работу.

В таком случае Путин может уже сегодня увольнять всех. Его чиновники только воруют с душой. Даже продав одну лишь квартиру Дубровского за 0,5 млрд рублей у Кремля, можно сердечно порешать квартирные вопросы немалого числа его бывших земляков. Про размах Текслера традиционно узнаем уже после его отставки. Но московская квартирка за $1 млн, записанная на жену, есть и у него.

Впрочем, и сам Путин заботу о людях включает по случаю. Как сегодня на совещании о помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области. И, боимся, что с этой помощью будет так же, как с расселением взорванного дома. Весной Путин тоже велел этот вопрос решить и обещал держать его на контроле.

Мы вот и видим: заселение вместо расселения.

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