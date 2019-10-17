Видеохит: Минские дворники трясли дерево, чтобы листья быстрей опали 1 17.10.2019, 19:07

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Курьезный случай снял прохожий.

В интернете появилось неожиданное видео: минские дворники трясут дерево. Похоже, чтобы быстрее убрать опавшие листья. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.

Видео опубликовали в твитере пользователя @krispastushik. На нем видно, как один дворник трясет дерево, а другой сметает упавшие листья.

«А вы думали, почему в городе так много листьев?» — иронизирует автор поста.