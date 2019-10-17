Видеохит: Минские дворники трясли дерево, чтобы листья быстрей опали

Видеохит: Минские дворники трясли дерево, чтобы листья быстрей опали1
- 17.10.2019, 19:07
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Курьезный случай снял прохожий.
В интернете появилось неожиданное видео: минские дворники трясут дерево. Похоже, чтобы быстрее убрать опавшие листья. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.
Видео опубликовали в твитере пользователя @krispastushik. На нем видно, как один дворник трясет дерево, а другой сметает упавшие листья.
«А вы думали, почему в городе так много листьев?» — иронизирует автор поста.
А вы думали почему в городе так много листьев? pic.twitter.com/OlCoH4HEGC— крис (@krispastushik) 16 октября 2019 г.