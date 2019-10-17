Die Welt: Аудиокассета возвращается 1 17.10.2019, 19:47

Но есть одна проблема.

"Аудиокассета действительно возвращается: продажи растут. Но есть большая проблема: сырье для магнитофонных лент теперь в дефиците", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод - inopressa.ru) .

"Кто не помнит эту мешанину из бесконечной магнитофонной пленки, которую пытались с помощью карандаша вставить обратно в кассету? Вплоть до 1980-х годов кассета была главным звуконосителем, прежде чем на смену ей пришел компакт-диск. На этом ее история закончилась - по крайней мере, мы так думали. Но теперь она возвращается: в США, Великобритании и даже в Германии продажи аудиокассет снова растут", - отмечает журналистка Сабине Винклер.

Популярность набирают и грампластинки, но этому есть как минимум одно объяснение, связанное с качеством звука: на пластинке музыка звучит лучше. "Современная виниловая грампластинка теоретически может записывать частоты от 20 до 80 тыс. герц, в то время как диапазон частот компакт-диска составляет от 0 до 22 050 герц", - поясняет издание.

"Тем большее удивление вызывает возвращение аудиокассет, ведь диапазон записываемых на них частот составляет от 30 до 15 тыс. герц (...)", - говорится в статье.

По информации компании Nielson Music, только в США в 2018 году продажи аудиокассет выросли на 23%. За тот же период в Великобритании и вовсе был зафиксирован рост продаж на 125% в сравнении с предыдущим годом.

"Это, с одной стороны, связано с многочисленными инди-лейблами, которые зачастую записывают музыку на кассетах, так как это выгоднее и к тому же является символом, направленным против цифровизации - ведь для многих перевернуть кассету на другую сторону или перемотать ее означает слушать музыку более осознанно". К тому же, пишет издание, аудиокассеты остаются главным медиа для фанатов музыки в африканском и азиатском культурном пространстве.

"Судя по всему, спрос на кассеты настолько большой, что крупнейшему производителю в США, компании National Audio Company (NAC), пришлось объявить о дефиците сырья. Речь идет о нехватке оксида железа (III), который необходим для покрытия магнитофонной ленты, на которую записывается звук".

"Согласно сообщению компании, единственная фабрика, обрабатывающая сырье, была закрыта на ремонт почти весь год. Вместо необходимых 70 тонн материала, который содержится преимущественно в красной охре или породах вроде гематита, фабрика пока поставила лишь две тонны, еще 11 планируется поставить до конца года. Однако этого слишком мало, чтобы выполнить все заказы".

"Существуют также разные виды металлических покрытий для магнитофонных лент, которые влияют на качество воспроизведения. Ленты с покрытием из железа, для производства которых американскому производителю не хватает оксида железа (III), надежны, но чаще "шумят". Этого можно избежать с помощью пленки с покрытием из хрома. Однако многие из используемых сегодня устройств для копирования звукозаписи предназначены для магнитофонных лент с покрытием из железа. (...)К тому же по экологическим соображениям, за некоторыми исключениями, хром запретили в производстве, то есть в будущем таких пленок не будет вовсе. Это делает дефицит сырья еще более острым (...)", - пишет Die Welt.