Богдан Яременко: Сомневаюсь, что Россия готовится к миру на Донбассе 6 18.10.2019, 16:42

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Богдан Яременко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Об этом говорят масштабность военных маневров Кремля и его поведение в ПАСЕ.

В СМИ и в пророссийском политическом сегменте прокатилась волна обсуждений и удивлений по поводу того, что «слуги народа» достаточно активно (агрессивно) стартовали с «антироссийской риторикой» в межпарламентских организациях – ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, пишет нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко для «Гордона».

Лейтмотивов «удивления» два: «Они же «ватные!» и «Как же так можно во время мирных переговоров?!»

По поводу первого – в зеркало почаще заглядывайте.

По поводу второго. Да, теоретически, в ходе сложных переговоров стороны стараются воздерживаться от заявлений, действий и поведения, которое угрожает переговорам. Но это только в случае, когда обе стороны доверяют намерениям друг друга договориться.

Есть у нас такая уверенность в России? Верим мы, что РФ готова к переговорам, стремится достичь договоренности? Масштабность военных маневров России и военные приготовления заставляют сомневаться, что это государство готовится к миру.

Анализ ситуации на линии разграничения на Донбассе заставляет сомневаться, что военное командование России приказало своим войскам прекратить агрессивные действия против Вооруженных сил Украины.

Анализ поведения РФ в ПАСЕ, где Россия достаточно прямолинейно пытается протащить признание депутатов, избранных на оккупированных территориях, заставляет сомневаться, что РФ планирует хоть как-то снизить напряжение дипломатического противостояния с нашим государством.

Публичная и скрытая (но не такая уж и незаметная) активность РФ в Европе и США выдает истинные намерения российской дипломатии – изображать уступчивость на мирных переговорах с Украиной для решения вопроса отмены санкций. Без решения проблемы оккупированного Донбасса по существу.

Поэтому лучшее, что мы можем сделать в наших намерениях таки начать мирный процесс – это не понижать, а усиливать дипломатическое давление на РФ. Благо, что наши предшественники оставили непаханое поле возможностей.

Если наши международные партнеры желают того же, что и президент Зеленский, – наполненных смыслом мирных переговоров, то помочь ему и Украине сейчас можно именно активной дипломатией, которая, не отвергая возможности ослабления санкций против России при условии выполнения ею ряда предпосылок, все же будет гарантировать для РФ усиление давления и санкций в случае срыва мирных переговоров с Украиной.

Да, понижение градуса дискуссии в международных организациях как компромисс с украинской стороны – вполне реалистичное решение.

Нам несложно рекомендовать украинским делегациям не употреблять термин «вооруженная агрессия РФ против Украины» в документах и проектах решений. Совсем несложно. Как, впрочем, и России несложно вернуть Украине всех пленных, задержанные военные суда, выполнить решение Международного суда об отмене решения о запрете деятельности Меджлиса и допустить на территорию Крыма постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Мы же готовы к компромиссам.