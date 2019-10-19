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Возле Мингорисполкома происходит что-то странное

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  • 19.10.2019, 11:03
  • 2,452
Возле Мингорисполкома происходит что-то странное
Фото: minsknews.by

Обитель чиновников стала похожа на гигантскую песочницу.

Площадка возле здания Мингорисполкома утром 19 октября больше похожа на огромную песочницу: под слоем земли оказалась практически вся тротуарная плитка. Как сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, дорожники проводят профилактические работы в преддверии зимы.

Цель — выровнять покрытие, чтобы плитка не ходила ходуном.

Фото: minsknews.by

Напомним, поддерживающий ремонт пешеходных зон из тротуарной плитки в центре города выполняют в Минске регулярно. Причиной расшатывания плит возле Мингорисполкома специалисты называют недостаточно прочное бетонное основание. Чтобы решить проблему, требуется капремонт пешеходной зоны.


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