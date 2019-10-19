Kто такой сенатор Клишас, предложивший белорусам «чебурнет» 9 19.10.2019, 17:31

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Пять фактов о российском чиновнике, снискавшем скандальную славу у себя на родине.

Российский сенатор Андрей Клишас заявил накануне о необходимости создания в рамках «союзного государства» общего информационного пространства. По словам чиновника, странам нужно разрабатывать единые правила хранения и защиты информации, а также регулирования работы интернета.

У себя на родине сенатор Клишас снискал скандальную славу. «Солидарность» предлагает несколько фактов из биографии чиновника.

Сын отставного полковника

Андрей Клишас родился в Свердловске (нынешнем Екатеринбурге) в ноябре 1972-го в семье отставного полковника. Учился на философском факультете Уральского государственного университета имени Максима Горького. Выпускник Российского университета дружбы народов. Предприниматель-миллионер, с 2012-го член «Единой России».

Автор скандальных законопроектов

Член Совета Федерации Андрей Клишас является соавтором недавнего законопроекта, одно из положений которого предусматривает арест на 15 суток за проявление неуважения к власти.

Также он приложил руку к созданию законопроектов о «суверенном» интернете, контрсанкциях в отношении ЕС и США, уголовной ответственности за пикеты и митинги.

Попал под санкции за отношение к Крыму

Поддержка Клишасом генеральной линии российских властей в отношении Крыма в 2014-м и, в частности, его работа над так называемой «программой по историческому возвращению» украинского полуострова, стоила чиновнику визовых и экономических санкций со стороны стран Евросоюза, США, Канады и Австралии.

Навальный vs Клишас

В РУДН Андрей Клишас учился вместе с Алексеем Навальным. Сегодня бывший однокурсник публикует разоблачительные фильмы о российском сенаторе.

Навальный называет Клишаса «главным путинским солдатом в деле борьбы с интернетом». А за одно демонстрирует богатства, которые по данным антикоррупционного фонда Навального принадлежат сенатору.

«Настоящий русский барин»

В комментариях к фильму Навального о Клишасе чиновника называют «настоящим русским барином». Судя по увиденному, такая аналогия появилась неслучайно. Меховые шубы, охотничьи собаки, огромные особняки, часы за сотни миллионов российских рублей — далеко неполный список опубликованного в фильме о чиновнике.

Но сенатор, похоже, не стесняется собственного богатства. Отвечая на вопрос журналистов о дорогих часах, он отметил: «Вы хотите, чтобы депутаты, члены Совета Федерации ходили в дешевых костюмах, пластиковых часах?»