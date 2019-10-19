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БАТЭ сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Беларуси

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  • 19.10.2019, 18:01
БАТЭ сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Беларуси

У брестского «Динамо» увеличились шансы на чемпионство.

БАТЭ сыграл вничью с "Гомелем" в домашнем матче 25-го тура высшей лиги — 1:1, передает pressball.by.

Гомельчане покинули зону вылета из высшей лиги.

БАТЭ — ГОМЕЛЬ — 1:1

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Дубаич (Скавыш, 46), Копитович, Бессмертный, Филипенко, Стасевич (к), Бага (Виллюмссон, 63), Милич (Мукам, 71).

Запасные: Черник, Березкин, Волков, Симович.

ГОМЕЛЬ: Кавлинов, Иванов, Васильев, Юденков (к), Квашук (Жесткин, 86), Маляка, Суханов, Нивалдо, Шрамченко (Глебко, 76), Акубардия, Болов.

Запасные: Ковалев, Игнатенко, Царенко, Терещенко, Кленье.

ГОЛЫ: 0:1 — Акубардия (29). 1:1 — Яблонский (74).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Иванов (34), Шрамченко (58), Кавлинов (87).

На 27-й минуте Дубаич (БАТЭ) не реализовал пенальти (вратарь парировал).


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