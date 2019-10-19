БАТЭ сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Беларуси

БАТЭ сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Беларуси2
- 19.10.2019, 18:01
У брестского «Динамо» увеличились шансы на чемпионство.
БАТЭ сыграл вничью с "Гомелем" в домашнем матче 25-го тура высшей лиги — 1:1, передает pressball.by.
Гомельчане покинули зону вылета из высшей лиги.
БАТЭ — ГОМЕЛЬ — 1:1
БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Дубаич (Скавыш, 46), Копитович, Бессмертный, Филипенко, Стасевич (к), Бага (Виллюмссон, 63), Милич (Мукам, 71).
Запасные: Черник, Березкин, Волков, Симович.
ГОМЕЛЬ: Кавлинов, Иванов, Васильев, Юденков (к), Квашук (Жесткин, 86), Маляка, Суханов, Нивалдо, Шрамченко (Глебко, 76), Акубардия, Болов.
Запасные: Ковалев, Игнатенко, Царенко, Терещенко, Кленье.
ГОЛЫ: 0:1 — Акубардия (29). 1:1 — Яблонский (74).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Иванов (34), Шрамченко (58), Кавлинов (87).
На 27-й минуте Дубаич (БАТЭ) не реализовал пенальти (вратарь парировал).