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Революция нашего времени

  • 19.10.2019, 21:27
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Революция нашего времени
Фото: Reuters

Геймеры и любители компьютерных игр восстали против компании Blizzard из-за протестов в Гонконге.

Акции протеста всколыхнули Гонконг еще весной 2019 года, но лишь в июне достигли таких масштабов, что за действиями протестующих стал наблюдать весь мир. Участники протеста требуют прекратить произвол властей в отношении арестованных сограждан, а также не допустить принятия законопроекта, который позволит передавать на материковую часть Китая жителей Гонконга, подозреваемых в преступлениях, пишет «Голос Америки».

Массовые протесты нашли отклик далеко за пределами Китая и затронули, казалось бы, даже самые аполитичные сообщества. Среди них - геймеры и любители компьютерных игр производства студии Blizzard Entertainment, которая навлекла на себя гнев некогда преданной армии фанатов.

Blizzard принадлежит к числу гигантов индустрии, чьи игровые франшизы давно перешли в разряд культовых. Среди них - серии Diablo, Starcraft, а также одна из самых известных игровых вселенных в мире - World of Warcraft. Впечатляющей популярности добились и более поздние творения студии - игры Heroes of the Storm, Overwatch, а также Hearthstone, которая и стала яблоком раздора между Blizzard и геймерами.

«Революция нашего времени»

В начале октября во время турнира Hearthstone Grandmasters участник из Гонконга Чун Нг Вай, выступающий под ником blitzchung, выкрикнул «Свободу Гонконгу, это революция нашего времени!».

В ответ Blizzard обвинили игрока в нарушении правил турнира, отметив, что соревнования - не место для политических заявлений. Разработчик лишил игрока всех призовых, заработанных на турнире, и отстранил от соревнований на год. По заявлению самого геймера, сумма призовых должна была составлять $10000. Вдобавок Blizzard уволили комментаторов турнира, которые взяли интервью у геймера.

Интернет-сообщество отреагировало незамедлительно, обвинив Blizzard в потакании китайскому правительству. Геймеры заявляли об отказе играть в World of Warcraft и Hearthstone, а в геймерских сообществах звучали многочисленные слова поддержки Вай Чуна. Спустя несколько дней глава Blizzard Аллен Брэк выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что китайские власти никаким образом не влияли на решение компании, заявив, что реакция Blizzard на любые другие лозунги была бы такой же. Однако интернет-сообщество уже было не остановить.

#BoycottBlizzard

Возмущенные пользователи стали распространять хештег #BoycottBlizzard (#Бойкот Blizzard), а также отменять свои подписки в онлайн-сервисе Battle.net, принадлежащем компании. «Твиттер», Reddit, а также форумы, посвященные играм студии, заполонили сообщения в поддержку гонконгских протестующих.

Против действий разработчиков выступили и американские политики. Сенатор-республиканец Марко Рубио, заявил, что «Китай использует доступ к рынку как рычаг, чтобы подавить свободу слова в глобальном масштабе».

Свою позицию высказали и представители Демократической партии. Сенатор Рон Уайден написал в «Твиттере», что «Blizzard показывает свою готовность унизиться в угоду Коммунистической партии Китая. Ни одна американская компания не должна становиться цензором ради быстрых денег»

Ироничной кульминацией скандала стало появление нового символа гонконгских протестов - им стала персонаж игры Overwatch Мэй. Интернет-пользователи стали активно распространять призывы использовать персонажа в протестных акциях, в твитах в поддержку протестующих и в политических мемах. Вероятно, одной из целей акции было желание «наказать» Blizzard: по предположению участников флешмоба, китайские власти вполне могут запретить персонажа Мэй и всю игру Overwatch за их роль в протестном движении. Blizzard никак не прокомментировали идею протестующих, однако удалили из своего онлайн-магазина фигурку Мэй.

На пике критики в свой адрес Blizzard поменяли свое решение в отношении геймера blitzchung. Студия распорядилась выплатить игроку все призовые и сократить срок недопуска к соревнования до полугода. Несмотря на то, что стороны, казалось, уладили противоречия, градус напряженности в интернет-среде и не думает спадать: активисты начали подготовку акции протеста на фестивале BlizzCon, который пройдет 1-2 ноября в Калифорнии.

Мероприятие является ключевым событием для студии, на котором Blizzard радует фанатов анонсами предстоящих игр и подогревает интерес инвесторов к своей работе. Скандал такого масштаба - вряд ли то, чего бы руководство Blizzard хотело в преддверии своего отчетного мероприятия. Однако о том, насколько он повлияет на судьбу гиганта индустрии, можно будет судить по прошествии фестиваля BlizzCon в ноябре.


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