Революция нашего времени 19.10.2019, 21:27

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Фото: Reuters

Геймеры и любители компьютерных игр восстали против компании Blizzard из-за протестов в Гонконге.

Акции протеста всколыхнули Гонконг еще весной 2019 года, но лишь в июне достигли таких масштабов, что за действиями протестующих стал наблюдать весь мир. Участники протеста требуют прекратить произвол властей в отношении арестованных сограждан, а также не допустить принятия законопроекта, который позволит передавать на материковую часть Китая жителей Гонконга, подозреваемых в преступлениях, пишет «Голос Америки».

Массовые протесты нашли отклик далеко за пределами Китая и затронули, казалось бы, даже самые аполитичные сообщества. Среди них - геймеры и любители компьютерных игр производства студии Blizzard Entertainment, которая навлекла на себя гнев некогда преданной армии фанатов.

Blizzard принадлежит к числу гигантов индустрии, чьи игровые франшизы давно перешли в разряд культовых. Среди них - серии Diablo, Starcraft, а также одна из самых известных игровых вселенных в мире - World of Warcraft. Впечатляющей популярности добились и более поздние творения студии - игры Heroes of the Storm, Overwatch, а также Hearthstone, которая и стала яблоком раздора между Blizzard и геймерами.

«Революция нашего времени»

В начале октября во время турнира Hearthstone Grandmasters участник из Гонконга Чун Нг Вай, выступающий под ником blitzchung, выкрикнул «Свободу Гонконгу, это революция нашего времени!».

В ответ Blizzard обвинили игрока в нарушении правил турнира, отметив, что соревнования - не место для политических заявлений. Разработчик лишил игрока всех призовых, заработанных на турнире, и отстранил от соревнований на год. По заявлению самого геймера, сумма призовых должна была составлять $10000. Вдобавок Blizzard уволили комментаторов турнира, которые взяли интервью у геймера.

Интернет-сообщество отреагировало незамедлительно, обвинив Blizzard в потакании китайскому правительству. Геймеры заявляли об отказе играть в World of Warcraft и Hearthstone, а в геймерских сообществах звучали многочисленные слова поддержки Вай Чуна. Спустя несколько дней глава Blizzard Аллен Брэк выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что китайские власти никаким образом не влияли на решение компании, заявив, что реакция Blizzard на любые другие лозунги была бы такой же. Однако интернет-сообщество уже было не остановить.

#BoycottBlizzard

Возмущенные пользователи стали распространять хештег #BoycottBlizzard (#Бойкот Blizzard), а также отменять свои подписки в онлайн-сервисе Battle.net, принадлежащем компании. «Твиттер», Reddit, а также форумы, посвященные играм студии, заполонили сообщения в поддержку гонконгских протестующих.

Против действий разработчиков выступили и американские политики. Сенатор-республиканец Марко Рубио, заявил, что «Китай использует доступ к рынку как рычаг, чтобы подавить свободу слова в глобальном масштабе».

Recognize what’s happening here. People who don’t live in #China must either self censor or face dismissal & suspensions. China using access to market as leverage to crush free speech globally. Implications of this will be felt long after everyone in U.S. politics today is gone. https://t.co/Cx3tkWc7r6 — Marco Rubio (@marcorubio) October 8, 2019

Свою позицию высказали и представители Демократической партии. Сенатор Рон Уайден написал в «Твиттере», что «Blizzard показывает свою готовность унизиться в угоду Коммунистической партии Китая. Ни одна американская компания не должна становиться цензором ради быстрых денег»

Blizzard shows it is willing to humiliate itself to please the Chinese Communist Party. No American company should censor calls for freedom to make a quick buck. https://t.co/rJBeXUiwYS — Ron Wyden (@RonWyden) October 8, 2019

Ироничной кульминацией скандала стало появление нового символа гонконгских протестов - им стала персонаж игры Overwatch Мэй. Интернет-пользователи стали активно распространять призывы использовать персонажа в протестных акциях, в твитах в поддержку протестующих и в политических мемах. Вероятно, одной из целей акции было желание «наказать» Blizzard: по предположению участников флешмоба, китайские власти вполне могут запретить персонажа Мэй и всю игру Overwatch за их роль в протестном движении. Blizzard никак не прокомментировали идею протестующих, однако удалили из своего онлайн-магазина фигурку Мэй.

Good morning, fam. We did it. You absolute mad geniuses.



HK Mei is now on local news in Hong Kong. Overwatch is now a symbol of the rebellion. #FreeHongKong #BoycottBlizzard #BoycottBlizard pic.twitter.com/DSoDMQwwVA — Mark Kern (@Grummz) October 11, 2019

На пике критики в свой адрес Blizzard поменяли свое решение в отношении геймера blitzchung. Студия распорядилась выплатить игроку все призовые и сократить срок недопуска к соревнования до полугода. Несмотря на то, что стороны, казалось, уладили противоречия, градус напряженности в интернет-среде и не думает спадать: активисты начали подготовку акции протеста на фестивале BlizzCon, который пройдет 1-2 ноября в Калифорнии.

Мероприятие является ключевым событием для студии, на котором Blizzard радует фанатов анонсами предстоящих игр и подогревает интерес инвесторов к своей работе. Скандал такого масштаба - вряд ли то, чего бы руководство Blizzard хотело в преддверии своего отчетного мероприятия. Однако о том, насколько он повлияет на судьбу гиганта индустрии, можно будет судить по прошествии фестиваля BlizzCon в ноябре.