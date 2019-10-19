Помпео: Я приветствую отказ Тарантино переделывать его фильм под цензуру Китая 19.10.2019, 21:51

Госсекретарь США заявил, что неотъемлемые права, такие как свобода слова, не должны продаваться.

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал отказ режиссера Квентина Тарантино не переделывать фильм «Однажды в… Голливуде» после переноса его проката в Китае, передает РБК .

«Я приветствую отказ Квентина Тарантино переделывать его фильм под цензуру Китая. Неотъемлемые права, такие как свобода слова, не должны продаваться», — написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

I applaud Quentin Tarantino's refusal to recut his film to appease China's censorship. Unalienable rights such as free speech should not be for sale. https://t.co/7XjNZ8QRe6 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 19, 2019

18 октября The Hollywood Reporter со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Тарантино не будет вносить изменения в «Однажды в… Голливуде», после того как китайские регуляторы убрали его фильм из графика проката за неделю до его выхода в Китае 25 октября.

Ранее THR и Variety, ссылаясь на источники, писали, что власти Китая отложили выход «Однажды в... Голливуде» на неопределенный срок. По данным изданий, поводом для этого стало обращение дочери актера Брюса Ли Шеннон к Национальной администрации по кинематографии Китая. Ей не понравился образ ее отца, представленный в фильме, после чего Ли попросила внести в картину Тарантино изменения.