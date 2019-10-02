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Как пить кофе с пользой для здоровья

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  • 2.10.2019, 8:40
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Как пить кофе с пользой для здоровья

Напиток должен быть определенной температуры.

В жизни обычного человека кофе является незаменимым элементом здорового рациона. О благотворном влиянии кофе на организм рассказала бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, пишет ria.ru.

Этот напиток хорошо влияет на такие процессы в нашем организме:

На 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С

Уменьшает проявления панкреатита

У некоторых людей кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона

У людей, которые быстро перерабатывают кофеин, кофе снижает развитие сердечно-сосудистых болезней

Кофе повышает давление и улучшает мозговое кровообращение

Как может кофе навредить организму?

Медленное обезвреживание кофеина.

Как рассказала Супрун, кофеин, как и лекарства, и стероидные гормоны, проходит обезвреживание в печени. Владельцы "медленных" цитохромов долго обезвреживают кофеин, поэтому он может вызвать тахикардию, гипертензию, боли в сердце, тревожность и нарушение сна.

Зависимость от кофе.

Мы пьем много кофе, который в конечном итоге перестает действовать. В этой ситуации вреден не сам кофе, а хронический недостаток сна.

Как возникает зависимость?

Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс гормонов, которые дают ощущение удовольствия, бодрости или радости. Кофе может вызвать условный рефлекс одним только ароматом или контекстом потребления.

Что делать?

Смириться с тем, что хочется спать, и выспаться. Если вы чувствуете, что стали зависимы от кофе, то стоит не пить кофе несколько недель. Только тогда количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.


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