Ученые разрешили есть колбасу и сосиски 10 2.10.2019, 16:33

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Однако их выводы идут вразрез с рекомендациями ВОЗ.

Большая международная группа исследователей пришла к выводу, что мясо и продукты его переработки можно есть без негативных последствий для здоровья. Работа опубликована в Annals of Internal Medicine. Это противоречит текущим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и многим национальным гайдлайнам, пишет «Салiдарнасць».

Авторы во главе с учеными из университетов МакМастер и Дэлхаузи (Канада) провели четыре систематических обзора и метаанализ опубликованных в научной литературе результатов рандомизированных контролируемых (то есть проведенных в соответствии со всеми стандартами), а также наблюдательных исследований. Все эти исследования были посвящены изучению влияния потребления красного мяса и продуктов его переработки на риск сердечно-сосудистых, обменных и онкологических заболеваний. В общей сложности исследования касались состояния здоровья свыше четырех миллионов человек.

В итоге ученые либо вообще не нашли статистически значимой связи между потреблением мяса и риском тяжелых хронических болезней, либо обнаружили лишь очень незначительное снижение этого риска — в случае, если люди урезали количество мяса или колбас в своем рационе на три порции в неделю, да и то эта связь была признана довольно неопределенной.

Эти выводы идут вразрез с текущими рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, согласно которым потребление говядины, свинины и баранины, а также сосисок, колбасы, бекона необходимо сократить, потому что эти продукты существенно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и рака.

«Это не просто еще одно исследование о красном мясе и продуктах его переработки, это серия очень качественных обзоров, на основании которых были выработаны рекомендации, которые, как нам кажется, более прозрачны, разумны и заслуживают большего доверия, чем существующие», — заявил один из авторов, Брэдли Джонстон (Bradley Johnston).