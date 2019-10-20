«Цунами» в Барселоне 5 Наталья Данилова, «Новая газета»

20.10.2019, 11:23

1,811

Волна каталонских протестов вышла на новый уровень.

В субботу, 19 октября, Барселона протестовала шестой вечер подряд. Накануне манифестация «за освобождение политзаключенных», в которой изначально приняли участие полмиллиона человек, снова закончилась столкновениями между сотнями «ультрас» и полицией. Эта неделя уже стала самой жесткой за всю новейшую, девятилетнюю, историю массового каталонского протеста.

Фото: EPA

17 октября 2019 года, многотысячная акция протеста в Барселоне. Фото: EPA

К утру субботы полиция сообщала о том, что ранения накануне получили 182 человека. Пожарные в пятницу погасили в Барселоне «131 очаг возгорания». Такой «жаркой ночи» протестов в городе еще не видели. Добавьте к этому забастовки и манифестации в других городах Каталонии, а также перекрытия дорог и барселонского аэропорта.

Огня в давно тлеющие «очаги сепаратистского возгорания» подлил Верховный суд Испании, когда в минувший понедельник приговорил девятерых каталонских политиков к тюремным срокам от 9 до 13 лет — за «мятеж»: то есть организацию в 2017-м референдума о независимости.

Фото: EPA

Уже тогда, в октябре 2017-го, первые действия центральных властей, решивших ответить на референдум по максимально жесткому сценарию: полицейским насилием, установлением прямого управления из Мадрида, арестами лидеров «каталонской независимости» и прочее были встречены в Барселоне новыми массовыми протестами — в основном мирными. «Центр» получил от Каталонии и электоральный ответ: коалиция сепаратистов выиграла проведенные Мадридом в декабре 2017-го внеочередные выборы в каталонский парламент.

Собственно, мирный протест до сих пор (несмотря на отдельные вспышки беспорядков) был фирменным знаком каталонского сепаратизма.

Но жесткое решение Верховного суда обострило ситуацию. Тем более что после перехода власти в Испании от ненавидимой большинством каталонцев правой «Народной партии» во главе с премьером Мариано Рахоем к Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) во главе с Педро Санчесом, в Барселоне как раз ждали обратного: предложений о компромиссе.

Ведь именно социалисты в 2005-м, возглавляя правительство Испании, пошли на уступки: каталонцы получили право называться нацией (в составе испанской), им оставили часть налогов… И отмена этих привилегий, проведенная в 2010-м Рахоем, привела к началу массовых протестов и впечатляющему росту числа «каталонских патриотов» — от пары процентов до сорока с лишним — всего за несколько лет. При этом, хотя «националисты» и были всегда намного активнее сторонников «единой Испании», в рядах первых пока все еще преобладают те, кто за «компромисс» с Мадридом, те, кто требует «только» широкой автономии.

Но ситуация обостряется.

17 октября президент Женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра, представитель сепаратистской партии «Вместе за Каталонию», пригрозил новым референдумом. На заседании регионального парламента он сказал: «Если за установку урн для голосования нас приговаривают к ста с лишним годам тюрьмы» (устрашающая цифра — это, конечно, сложение сроков девятерых каталонских политиков. — Н. Д.), «тогда нужно снова ставить избирательные урны». В субботу 19-го Торра, отметив, что «насилие — не наш путь», и призвав его «избегать», все же подчеркнул: «Мы зайдем настолько далеко, насколько захочет народ Каталонии» и «мы заставим Санчеса с нами разговаривать». «Мы настаиваем», чтобы Санчес «уже сегодня назначил день и время для переговоров… Это — как никогда срочно», — сказал Торра.

Фото: EPA

Задача Санчеса осложняется тем, что он сейчас в статусе и.о. — 10 ноября пройдут внеочередные выборы в парламент Испании. А значит, «слабость» в ответ на беспорядки каталонских националистов может обернуться электоральным поражением. Так же, как и чрезмерная жесткость против немаловажного для социалистов каталонского «избирательного округа».

В предыдущие дни протестов Санчес высказывался так, чтобы понравиться «и нашим и вашим»: с одной стороны, обещал жесткий ответ на беспорядки, с другой — «не исключал» возможность переговоров с «умеренными силами».

Фото: EPA

В субботу ответ из правительства Испании пришел почти немедленно. «Для того чтобы диалог был эффективным», Ким Торра должен «категорически осудить насилие» и «признать, что существует «другая часть Каталонии»: «большинство каталонцев не хотят независимости», — заявили из Мадрида.

В этот же день в Барселону приехал и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка. Он навестил полицейских в больнице, а потом заявил, что накануне ранения получил 101 сотрудник правопорядка, всего с начала протестов ранены «более трехсот». Тем не менее и.о. министра заверил, что ситуация, которую портит «абсолютное меньшинство» радикально настроенных граждан, — «под контролем». Но в случае обострения «государство может применить весь арсенал своих возможностей». Представители же ультралевых сепаратистских группировок пообещали обострение.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

При этом главным организатором нынешних протестов выступило анонимное движение «Демократическое цунами», которое на своем сайте заявляет об отказе «от всякого насилия» — «даже если они будут применять его к нам». Движение, у которого пока нет объявленных лидеров, координирует действия активистов через соцсети и приложение для мобильных устройств. Несмотря на то, что у движения нет заявленных лидеров, сразу после его запуска, в начале сентября, о нем сообщил и глава каталонского правительства Ким Торра, и его предшественник, «политический изгнанник» Карлес Пучдемон, и находящиеся в тюрьмах другие лидеры сепаратистов. В Telegram на «цунами» подписаны уже более 350 тысяч человек.

В субботу вечером оно снова «накрыло» Каталонию.

Наталья Данилова, «Новая газета»