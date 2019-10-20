Валерий Слепухин: Если меня не услышат в областном избиркоме, я пойду в суд 1 20.10.2019, 14:25

Валерий Слепухин

Гомельский активист начал стратегическую тяжбу, направленную на изменение Избирательного кодекса.

19 октября выдвиженец в кандидаты в депутаты от общественной организации «Рух за Свабоду» Валерий Слепухин подал жалобу в Гомельскую областную избирательную комиссию, сообщает «Гомельская весна».

Несостоявшийся кандидат заявляет, что начал стратегическую тяжбу, направленную на изменение Избирательного кодекса, разрешающего выдвижение в кандидаты только от граждан, политических партий и трудовых коллективов. Выдвижение от общественных объединений в нашей стране не предусмотрено.

Политик считает, что как раз таки общественные объединения, принимающие активное участие в политической жизни страны должны иметь возможность на свое представительство не только в избирательных комиссиях всех уровней, но и на выдвижение своих представителей в кандидаты.

«Если меня не услышат в областном избиркоме, я пойду в суд. Если меня не услышат и там, я буду обращаться с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека, что бы добиться рекомендаций правительству об изменении избирательного законодательства. Не смешно ли выглядит ситуация, когда трудовые коллективы обладают правом на выдвижение своих кандидатов, а общественные объединения такого права не имеют? Я решил действовать, я изменю эту ситуацию», - уверенно заявляет Валерий Слепухин.

Правозащитник Леонид Судаленко, помогающий Слепухину отстаивать право на участие в ведении государственных дел через избрание «депутатом парламента» считает, что отказ в регистрации представителя от общественной организации по Избирательному кодексу не должен был осуществляться в обязательном порядке.

«В данном случае избирательной комиссии уместно было вспомнить конституционные положения о приоритете прав и свобод граждан, о приоритете общепризнанных принципов международного права над национальным законодательством, о конституционном праве общественных объединений на выдвижение кандидатов.

Я понимаю, что в избиркомах нет юристов-правоведов, которые перед тем, как отказать в регистрации, могли бы напомнить Венскую Конвенцию о праве международных договоров, по которой никто не имеет право ссылаться на внутреннее законодательство в качестве оправдания для невыполнения международных договоров страны. Тем не менее, именно на государстве лежит обязанность создавать надлежащие условия для реализации гражданами своих прав», - подчеркнул юрист.

Он также добавил, что конкретный отказ в регистрации повлек за собой нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах, участницей которого является Беларусь и который гарантирует каждому без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право на участие в ведении государственных дел через избрание «депутатом».