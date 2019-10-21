Ах, медлительные люди... 5 Дмитрий Шагиахметов

21.10.2019, 9:01

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ФОТО: ТАСС

Почему вы пять лет торгуетесь с Путиным?

Часто вспоминаю и все больше огорчаюсь аргументу европейцев, начинавших вводить санкции после Крыма против России: "мы хотим, чтобы были наказаны только те, кто причастен. Чтобы не пострадало "мирное население".

Может быть, лукавили.

Хотя, уверен, просто слабо ориентировались, плохо понимали путинскую Россию.

В конечном итоге все санкции, все убытки были компенсированы.

Никто из "животных" не пострадал особенно. Все ротенберги, тимченки и сечины - получили свои компенсации. А страдания передали сверху вниз - именно народу.

...Если бы тогда, пять лет назад, включили бы сразу полную скорость санкций - вплоть до отключения банковского "Свифта", до прекращения любого общения с Путиным (если только он не вышел из окопа с белым флагом!), до остановки газового российского потока - если бы пять лет назад медленные европейцы встрепенулись и встали на дыбы - и конфликт на юге Украины, и Крымский аншлюс закончились бы за неделю!

Разом!

...Нужно было только - быть быстрыми.

Вспомнить немедленно - что именно вы гарантировали Украине защиту после того, как оттуда убрали ядерные бомбы.

Вы - давали слово ее защитить.

Да или нет?

И почему вы пять лет торгуетесь с Путиным?

Почему вы до сих пор пожимаете ему руку?

P.S. Я не очень верю в тотальную продажность европейцев.

В то, что Путин всех купил.

Есть, конечно, некоторые шредеры, но и они бы никогда не выступили открыто против всеобъемлющих санкций в 2014 году. (Стареть-то они собираются не в наших вятках и иркутсках - у себя, в Европе).

Я верю в то, что цивилизованный мир просто измеряет нас своим, цивилизованным сантиметром.

И действительно надеется, что мы - наша власть - вполне им измеряется.

Я огорчаюсь цивилизованности и медлительности тех, кто сегодня в Европе пытается привести в чувство нас, гопническую Россию.

...Ах, медлительные люди! Вы немножко опоздали...

Дмитрий Шагиахметов, "Фейсбук"