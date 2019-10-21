Сергея Спарыша осудили на 15 суток 4 21.10.2019, 14:29

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Задержание Сергея Спарыша 18 октября

Фото: ПЦ «Весна»

Активиста обвинили в «сопротивлении при задержании».

Активиста «Народной Громады» Сергея Спарыша осудили на 15 суток ареста за то, что «махал руками» во время задержания милицией. Об этом правозащитникам «Весны» сообщила жена одиного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича Марина Адамович.

По ее словам, Спарыша осудили еще в пятницу 18 октября, в тот же день, когда и задержали. Суд признал его виновным в нарушении статьи 23.4 КоАП («неповиновение требованиям сотрудников милиции»).

Родственники и соратники Сергея Спарыша пытались узнать о его судьбе в РУВД, ЦИПе, прокуратуре все выходные, однако информация об аресте стала известна только в понедельник 21 октября.

Напомним, что Сергей Спарыш был задержан перед началом второго судебного заседания по делу Дмитрия Полиенко. Охрана отказалась пускать его в зал суда. Его скрутили и вывели на основании того, что судья запретил ему находиться на суде. При задержании присутствовал командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.