Российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал SOS 3 22.10.2019, 10:24

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Фото: Jamal Saidi / Reuters

На борту находятся 33 человека.

Российское судно в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на норвежскую службу спасения. По его данным, на борту терпящего бедствие судна находятся 33 человека, сообщает РБК.

Указывается, что в районе, откуда поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм.

Как уточняет Reuters, речь идет о ледоколе, название которого пока не сообщается. Команда заявила, что судно потеряло ход, однако по-прежнему сохраняет способность маневрировать.

РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.