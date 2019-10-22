Половине россиян хватает денег только на еду и одежду 5 22.10.2019, 12:49

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Этого не может скрыть даже официальная статистика.

В России увеличилось количество семей, чьих финансовых ресурсов хватает только на покупку еды и одежды, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РБК.

В апреле-июне 2019 года доля таких семей составила 49,4%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем годом ранее. Они не могут себе позволить такие товары длительного пользования как компьютер, холодильник, стиральную машину, мебель и т.д.

Доля российских семей, которым денег хватает только на еду и одежду, растет в текущем году уже два квартала подряд как в поквартальном, так и в годовом выражении. При этом доля домохозяйств, которые могут позволить себе еду, одежду, товары длительного потребления, но покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает для них затруднения, также увеличилась в 2019 году: в первом квартале - на 1,9 п.п., до 31,7%, а во втором - на 2 п.п., до 32,6%.

Перераспределение происходит за счет сокращения доли наименее обеспеченных групп населения и их перехода в группы с более высокими доходами, уверяют в Росстате. Так, если в первом квартале 2019 года 15,2% российских семей сообщили о том, что их финансовые возможности позволяют приобрести только продукты питания (против 16,7% в первом квартале 2018 года), то во втором квартале 2019 года доля таких семей опустилась до 14,1% против 16,1% год назад.

По итогам первого полугодия 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян сокращались - падение за январь-июнь составило 1,2%. В третьем квартале показатель взлетел на 3%, скачок реальных доходов в июле-сентябре вывел показатель по итогам января-сентября в положительную зону (прирост на 0,2%). В Росстате объяснили ускорение темпов роста реальных доходов россиян повышением зарплат россиян как в официальном, так и в теневом секторах.