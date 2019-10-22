Переговоры Путина и Эрдогана продлились более шести часов 1 22.10.2019, 20:05

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Эрдоган «подробно разъяснял» Путину цели и задачи наступления в Сирии.

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более шести часов, передает РБК.

«Господин Эрдоган дал подробное разъяснение целей и задач операции <...> Мы не раз замечали, что с пониманием относимся к шагам Турции», — заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой.