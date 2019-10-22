Кандидатам от «Европейской Беларуси» повторно отказали в регистрации 1 22.10.2019, 20:29

Минский избирком патологически боится сторонников евроинтеграции Беларуси.

Кандидатам от «Европейской Беларуси» Ирине Халип, Андрею Войничу, Максиму Винярскому и Василию Жорову повторно отказали в регистрации. Активистам отказали в удовлетворении жалобы, поданной на решения, принятые окружными избирательными комиссиями 17 октября. Решение было принято председателем Минской городской избирательной комиссии Дмитрием Шевцовым, сообщает телеграм-канал гражданской кампании.

- Мне бы не хотелось даже говорить на эту тему, потому, что все было так скучно, - сказала Ирина Халип. - Я не помню сколько присутствовало людей там, там же не только из «Европейской Беларуси» кандидаты были. Рассматривали все жалобы. И у всех были одинаковые отказы, так что ничего интересного там не было.

Решение было принято один раз и на самом верху. Поэтому, в данном случае, какие-то окружные комиссии, городские, центральные и так далее – это статисты, это массовка, которая в Советском Союзе получала 7 рублей 50 копеек за смену. Просто сейчас у них несколько выросли ставки.

- Мы провели в горисполкоме несколько часов, ожидая рассмотрения наших дел, несмотря на то, что пришли вовремя, - сказал Василий Жоров. - Решение городской комиссии было предсказуемым, наши доводы просто не стали слушать. Заседание больше напоминало цирк или постановку с заранее расписанными ролями. Очевидно, что решение об отказе в регистрации принимали не сегодня и не городской комиссией. Его нам просто зачитали.