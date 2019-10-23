Бунтующая планета 3 23.10.2019, 9:50

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Каталония, Чили, Ливан, Гонконг — кто следующий?

Государства в разных частях света столкнулись с мощными протестами, которые переросли в открытые столкновения с силами правопорядка, а местами — в настоящие уличные бои. Портал znak.com рассказывает, что послужило причиной недовольства и где протестующим уже удалось добиться встречного движения властей.

Европа. Каталония

Европейский континент от драмы вокруг выхода Великобритании из ЕС отвлекся на события в мятежной испанской провинции Каталония. Два года назад, в октябре 2017 года, парламент Каталонии объявил о независимости автономии по итогам не признанного Мадридом регионального референдума. Это решение никто также не признал, а 14 октября 2019 года Верховный суд Испании огласил приговор в отношении 12 каталонских политиков, которых обвинили в организации мятежа и растрате госсредств. Только троим удалось отделаться штрафом, остальных по вердикту суда ждет весьма серьезное наказание — от 9 до 13 лет заключения. Приговор мог оказаться еще жестче, поскольку прокуратура королевства усматривала еще и признаки подготовки восстания, но суд счел, что действия бывших чиновников автономии не предполагали вооруженное насилие.

Решение испанского суда получило вполне ожидаемую реакцию в Барселоне и в других городах Каталонии. Уже неделю в провинции продолжаются протестные акции, самая массовая из которых прошла в субботу. На улицы бастующего города вышли более полумиллиона человек. При этом местами протест носит далеко не безобидный характер.

На улицах строятся баррикады, горят костры и автомобили (больше 250 сожженных машин принадлежали полиции), совершаются погромы и акты мародерства. Ущерб, по данным СМИ, уже превысил 200 млн евро.

Полиция, поначалу дававшая сдержанный ответ, теперь не особенно церемонится с теми, кого считает участниками беспорядков, что, кстати, весьма нравится проправительственным СМИ в России. Тем более у испанских властей есть подтверждение, что в Барселону со всей Европы стала стекаться радикально настроенная молодежь, для которой внутрииспанские противоречия — это лишь повод заявить о собственных разногласиях с любой властью. Якобы удалось установить несколько сотен таких приезжих. Число задержанных в Барселоне и других городах, включая Мадрид, за неделю протеста превысило 150 человек.

VÍDEO | Una de las cinco "Marchas por la Libertad", entrando en Barcelona por la Avenida Meridiana. Vídeo de Alejandro García para EFE



👉 Las marchas a pie partieron desde Girona, Vic, Berga, Tarragona y Tárrega en protesta por la sentencia del Procés #VagaGeneral18O #Cataluña pic.twitter.com/542JOghCLb — EFE Noticias (@EFEnoticias) 18 октября 2019 г.

«Из всего, что пишут и показывают из Каталонии, складывается понятная картина: полиция игнорирует мирных протестующих, которые ходят, стоят, поют гимны и песни, но гоняет и хватает молодых людей в капюшонах, которые строят и поджигают баррикады, кидают камни и бутылки, бьют витрины и машины. Их в разы меньше, чем мирных, они появляются в неожиданных местах, иногда рядом с обычными протестующими, как шлейф мирных шествий и стояний», — поделился наблюдениями в своем Telegram-канале Александр Баунов из «Московского центра Карнеги». По его словам, сложнее отношение к тем, кто не ломает и не поджигает, но перекрывает улицы и дороги. Если такое происходит надолго, протестующих начинают оттеснять и отгонять.

Фото: Paco Freire / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Сейчас, судя по полицейским сводкам, протесты пошли на спад: по крайней мере, их самые радикальные проявления. Это может воодушевить испанских политиков, которые не настроены идти на уступки Каталонии и призывают центральное правительство придерживаться жесткой линии. Звучат даже требования повторно применить против Барселоны 155-ю статью испанской конституции, которая позволит временно лишить Каталонию статуса автономии и разогнать ее нынешние власти. Ставки повышаются с приближением внеочередных парламентских выборов, которые назначены в стране на 11 ноября. Готовясь к ним, и. о. премьера Испании Педро Санчес не реагирует на призывы каталонских политиков организовать переговоры. Поэтому не исключено, что в реальности протест будет только нарастать.

Южная Америка. Чили

Не успело стихнуть в Эквадоре, где вышедшее на улицы население добилось восстановления госсубсидий на дизель и бензин, как неожиданно полыхнуло в Чили. Кадры из чилийской столицы Сантьяго впечатляют: в городе идут настоящие уличные бои. Это самый серьезный кризис, с которым страна столкнулась после окончания военной диктатуры в 1990 году. В субботу президент Чили Себастьян Пиньера на 15 дней ввел в столице и в ряде других провинций страны чрезвычайное положение. В самом Сантьяго действует комендантский час.

Протесты начались после решения повысить стоимость проезда в метро — в среднем на 30 песо. В пересчете на рубли это выглядело бы как поднятие цены с 71 до 75 рублей и в процентном отношении могло бы показаться незначительным. Но население чилийской столицы, особенно школьники и студенты, посчитало иначе. Именно молодежь стала движущей силой протестов, очень быстро переросших в самые настоящие беспорядки.

Началось все с акций безбилетников, которые, отказываясь платить по новым тарифам, просто начали крушить турникеты на входе в подземку. Ситуация вышла из-под контроля, когда молодые радикалы оккупировали платформы нескольких станций, не давая ехать поездам.

Ближе к выходным протест вышел из-под земли на поверхность: начались погромы в павильонах метро и вокруг них, нападения на торговые точки и офисы, поджоги наземного транспорта (в том числе общественного), мусорных контейнеров и другого имущества.

Унять протестующих пока не выходит даже объявленным решением отменить повышение стоимости проезда: столичные беспорядки были поддержаны в провинции, где никакого метро нет. Возможно, протест еще более радикализируется после того, как президент Пиньера назвал происходящее «войной», а участников погромов — «мощным, беспощадным врагом, для которого нет ничего святого, никаких границ». В своих оценках глава государства имел в виду появление первых жертв беспорядков. Их счет уже приближается к 10, а число задержанных за участие в выступлениях — к 2 тыс. Сейчас нормализацией обстановки в столице занимаются войска сил национальной безопасности.

Эксперты отмечают, что протесты в Чили обусловлены куда более серьезными причинами, чем повышение цены транспортных тарифов. В стране замедлился экономический рост, зато растут имущественное расслоение и безработица.

Фото: Jorge_Villegas / XinHua / Global Look Press

Ближний Восток. Ливан

С конца прошлой недели стремительно развиваются события в Ливане — стране на Ближнем Востоке, в которой в 2005 году произошла «кедровая революция». В выходные все регионы страны, включая столицу Бейрут и второй город государства Триполи (не путайте с ливийским Триполи), были охвачены акциями протеста с участием 1,7 млн человек. Это самое многочисленное выступление с 2005 года, когда в стране началось движение за восстановление демократии.

Поводом к нынешним протестам стал «чрезвычайный» антикризисный пакет, принятый коалиционным правительством во главе с Саадом Харири, чтобы справиться с дефицитом бюджета и внушительным госдолгом. Чтобы достичь цели, правительство Харири пошло на непопулярные меры по сокращению социальных выплат и пенсионных пособий, в том числе работникам госсектора и военным. Впрочем, сами протесты, быстро переросшие в беспорядки, начались под лозунгами отмены налоговой реформы, одним из самых спорных пунктов которой стало введение налога на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах. Когда власти это решение отменили, протесты уже было не удержать.

Фото: Marwan Naamani / dpa / Global Look Press

В борьбе с беспорядками полиция и войска используют водометы и слезоточивый газ, а также тактику перекрытия дорожных магистралей, лишая тем самым протестующих мобильности и возможности концентрироваться в одном месте. Арестовано более 70 человек, им предъявлены обвинения в кражах и поджогах. Но ответом стала общенациональная забастовка, о которой объявила Всеобщая конфедерация трудящихся Ливана. «Мы считаем требования демонстрантов справедливыми и призываем к ответу коррупционеров, причастных к расхищению общественных фондов», — говорится в заявлении организации. Под этим напором коалиционное правительство Харири уже дало трещину: из кабинета ушли четыре члена, включая одного вице-премьера.

Юго-Восточная Азия. Гонконг

Не утихают протестные акции в Гонконге — специальном административном районе, который трудно свыкается с переходом из-под британской короны под крыло континентального Китая. В выходные здесь снова отметились радикалы в масках, мишенью которых стали полицейские участки, правительственные объекты, банковские учреждения и магазины. В них летели коктейли Молотова и даже небольшие взрывные устройства.

Фото: Ringo Chiu / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В ответ полиция опять применяла слезоточивый газ, водяные пушки и резиновые пули. Обе стороны совершенствуют тактику противостояния. Известно, что радикалы научились гасить гранаты со слезоточивым газом: несмотря на угрозу взрыва и получения серьезных травм, протестующие в масках быстро подбегают к брошенной полицией гранате, хватают ее и помещают в сосуд с водой. Захлебнувшись, спецсредство прекращает действовать.

Полиция, в свою очередь, стала использовать несмываемый краситель. Попав на кожу или одежду участников акции, он позволяет в дальнейшем идентифицировать протестующих.

Впрочем, в эти выходные полиции пришлось принести извинения за то, что красителем оказалось испорчено имущество местной мечети.

Протесты в Гонконге начались больше четырех месяцев назад после того, как правительство специального административного района решило узаконить выдачу правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на то, что в дальнейшем законопроект был отозван, антикитайские выступления продолжились. Сейчас их участники требуют освободить всех задержанных участников протестных акций и принять пакет мер, направленных на демократизацию жизни в Гонконге.