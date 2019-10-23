Учительница из белорусского агрогородка выиграла грант Google 23.10.2019, 12:30

Людмила Рыбчинская

Калифорнийский ИТ-гигант выделил проект именно белорусской преподавательнице информатики.

Единственная в стране учительница из школы в Негорелом (Минская область) получила грант Google. Она выиграла 3,5 тысячи евро, сообщает dev.by.

На грант подавали заявки педагоги из Солигорска, Борисова, а также Ассоциация «Образование для будущего». Но калифорнийский ИТ-гигант выделил проект именно Людмилы Рыбчинской — преподавателя информатики с 16-летним стажем из негорельской школы, где учится 484 ребенка из близлежащих деревень.

В беседе с журналистами Людмира рассказала, что старшим классам она объясняет системы облачных сервисов, веб-конструкторов вроде WordPress, Wix. Ее ученики уже делали сайт для школьной бизнес-компании по продаже деревьев. Восьмиклассники изучают с ней Python. «Много заданий заимствуем на образовательной платформе Stepik. Также у меня есть свой онлайн-курс по электронным таблицам», — поделилась Рыбчинская.

Письмо от Google, кстати, пришло совсем простое: «Вы приглашены к участию в европейской Недели кода. Если хотите, воспользуйтесь грантом».

Куда потратят деньги?

Со слов директора школы, 3,5 тысячи евро уже зачислили на счет школы, только воспользоваться ими пока не удалось: деньги проходят регистрацию в департаменте. Чуть позже их направят на образовательные мероприятия, зарплату Людмилы Рыбчинской, призы детям, ПО, конструкторы Lego, цветной принтер. «Мы будем вести отчетность, чтобы было видно, что деньги используются по целевому назначению, и никто их не положил в свои карманы», — уверила директор.

Кроме того, как требует грант, желательно, чтобы деньги минимально вложили в технику и больше в образовательные процессы. По этой причине в Негорелом провели Неделю кода, которая длилась аж две недели. Здесь устраивали турниры, открытые уроки, создавали компьютерные игры на Scratch, изучали основы программирования на Python и презентовали собственные проекты.