Пусть Путин распакует чемоданы в Сирии 1 Телеграмм-канал «Серпом По»

23.10.2019, 14:15

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«Герой» задворков мира.

Пропаганда с придыханием сообщает о сирийских успехах Путина на переговорах с Эрдоганом. Уф!

Вот вам и «рывок» с «прорывом», граждане страны, где вследствие правления Путина половина семей может заработать себе только на еду и одежду.

Отвлекитесь от своих протестов, россияне, от пустых карманов и восхищайтесь каким-то там прогрессом в заднице мира - на границе Турции и Сирии. Пропаганда из телевизора вам поможет.

Но раз у Путина в России видимые всем провалы, а где-то на Востоке успех, то пусть он отчалит из России туда – в буферную зону между Асадом и Эрдоганом. Где у него что-то сложилось, но россиянам от этого ни жарко, ни холодно.

И пусть Путин правит там, где у него якобы, хорошо получается. Заберет с собой друзей и подчиненных. Сечин в бурнусе будет торговать нефтью на заправках, Ротенберг мостить дороги, строить мосты к Аллаху. Шойгу проводить зарядку. Силуанов выдавать пособия, крутить ручку арифмометра. Собянин класть бордюры и плитку. Набиуллина печатать деньги. Прилизанный британец Брилев брать интервью. И так далее. Работа закипит.

В России не вышло. Пусть Путин распакует чемоданы в Сирии и пробует там.

Телеграмм-канал «Серпом По»