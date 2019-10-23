Пусть Путин распакует чемоданы в Сирии1
- Телеграмм-канал «Серпом По»
- 23.10.2019, 14:15
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«Герой» задворков мира.
Пропаганда с придыханием сообщает о сирийских успехах Путина на переговорах с Эрдоганом. Уф!
Вот вам и «рывок» с «прорывом», граждане страны, где вследствие правления Путина половина семей может заработать себе только на еду и одежду.
Отвлекитесь от своих протестов, россияне, от пустых карманов и восхищайтесь каким-то там прогрессом в заднице мира - на границе Турции и Сирии. Пропаганда из телевизора вам поможет.
Но раз у Путина в России видимые всем провалы, а где-то на Востоке успех, то пусть он отчалит из России туда – в буферную зону между Асадом и Эрдоганом. Где у него что-то сложилось, но россиянам от этого ни жарко, ни холодно.
И пусть Путин правит там, где у него якобы, хорошо получается. Заберет с собой друзей и подчиненных. Сечин в бурнусе будет торговать нефтью на заправках, Ротенберг мостить дороги, строить мосты к Аллаху. Шойгу проводить зарядку. Силуанов выдавать пособия, крутить ручку арифмометра. Собянин класть бордюры и плитку. Набиуллина печатать деньги. Прилизанный британец Брилев брать интервью. И так далее. Работа закипит.
В России не вышло. Пусть Путин распакует чемоданы в Сирии и пробует там.
Телеграмм-канал «Серпом По»