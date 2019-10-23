Соловьев достал всех Игорь Яковенко

23.10.2019, 15:48

ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Ядовитые змеи малочувствительны к собственному яду.

Совокупный массив зла, ненависти и пошлости, производимый Владимиром Соловьевым, видимо, превысил какую-то меру. Во-первых, его стало слишком много. Соловьева даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Оказывается, этот человек побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели. С 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием Соловьева транслировали по телевидению 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Российский телеведущий более чем на четыре часа перекрыл рекорд японца Монта Мино. Но тут решающим является, конечно, не объем, а содержание, концентрация мерзости, выдаваемая Соловьевым в единицу эфирного времени.

Во-вторых, Соловьев стал вызывать отвращение даже у коллег по государственному телевизору. Получил от ведущего Первого канала Ивана Урганта творческий псевдоним "Соловьиный помет". Еще один творческий псевдоним Соловьеву подарил один из самых заслуженных представителей смежного, музыкально-поэтического цеха, Борис Гребенщиков, посвятивший Соловьеву песню "Вечерний М.".

Затем Соловьев умудрился зачем-то поссориться с татарами. Причем, сразу со всеми, когда назвал радиослушателя из Татарстана "мразью", при этом кривлялся, пытаясь изображать татарский акцент и пригрозил проверить радиослушателя на принадлежность к террористической организации ИГИЛ. В итоге получил массу ответов от жителей Татарстана и других регионов России. Самые содержательные отклики и оценки личности и творчества Соловьева изложены с помощью слов строго-настрого запрещенных к употреблению в СМИ, поэтому здесь их цитировать не стану.

Совсем недавно свой вклад в коллекцию творческих псевдонимов Соловьева внес итальянский священник Сергий, эмигрировавший из России. Отец Сергий назвал популярного телеведущего "российским Геббельсом" и "шмонькой". Сравнением с Геббельсом итальянский священник, несомненно, польстил Соловьеву, а вот прозвище "шмонька", означающий "непотребную женщину" или определенную часть женского тела, Соловьеву, скорее всего, не понравилось.

Еще меньше ему понравилось то, что петицию против него, написанную на итальянском языке, подписали около 200 тысяч человек. Текст обращения, адресованного мэру итальянской коммуны Кремеа, вблизи озера Комо, где расположены виллы Соловьева, а также министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе, подготовлен тем самым итальянским священником Сергием. Священник Сергий просит итальянские власти не давать Соловьеву итальянское гражданство и включить его в "список Магнитского" для того, чтобы избавить его от присутствия в Европе, которую он так ненавидит и поливает грязью практически в каждой программе.

В тексте петиции говорится о том, что Соловьев, "на деньги, полученные от трансляции пропаганды, купил две виллы рядом с озеро Комо и хочет устроить свою жизнь там". "Мы просим вас помочь, чтобы этот пропагандист потерял возможность приезжать в вашу страну и сеять хаос в вашем обществе".

Соловьев, по своему обыкновению, мгновенно перешел на личные выпады против своего очередного оппонента: "Он неизвестен никому как священник. Во всяком случае, те люди, которые имеют прямое отношение к церкви, говорят, что такой священник не обнаружен. Одет он не в рясу, а в подрясник, подвязался в одном из монастырей, выглядел, как неофит и был оттуда изгнан, рассказывают церковные люди. Тот язык, которым он пользуется, тоже вряд ли соответствует языку священников. Мне этого человека искренне жалко, потому что он "впал в прелесть". Это крайне опасно. Поэтому надеюсь, что к нему будут милостивы и к нему вернется разум", - сказал Соловьев.

В ответ итальянский священник Сергий объяснил, что не имеет никакого отношения к РПЦ: "Я в свое время порвал абсолютно все связи, которые только у меня были с этой структурой – не только с духовенством, но еще и с людьми светскими, которые были очень лояльными или практикующими. У меня с ними нет общих точек соприкосновения. У нас абсолютно разные плоскости понимания религиозных вопросов, они даже диаметрально противоположны. Поэтому слушать, что сейчас идет с той стороны на меня, мне абсолютно безразлично".

Отвечая на вопрос корреспондента Радио Свободы, священник Сергий пояснил, на какой результат он рассчитывает: "Конечно, нет надежды на святость итальянского правительства. Я реалист. Нет святых политиков или дипломатов, но есть модель взаимоотношения власти и общества в Италии и есть понятие репутации. Вот итальянское правительство никогда не попрет против народа, который начинает требовать ответа, требовать проверок, требовать обратной связи, задавать вопросы. Это не Россия. Я еще раз говорю: цель, если хотите, спровоцировать определенной группой итальянского общества людей, которые уже в свою очередь поднимут вопрос о рассмотрении этой петиции".

Ядовитые змеи малочувствительны к собственному яду. Но если превышен определенный уровень объема яда и его концентрации, то у змеи происходит самоотравление. Владимир Соловьев выплеснул столько яда в окружающее пространство, что самоотравление не могло не произойти…

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.com