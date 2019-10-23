В четверг в Беларуси ожидается до +18 1 23.10.2019, 20:36

Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С.

В четверг, 24 октября, погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, передает gismeteo.by.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем столбики термометров достигнут отметок +12...+13 °С, в Гродненской и Брестской областях до +18 °С.