В Казахстане Лукашенко попробует продать акции «Гомсельмаша» 7 23.10.2019, 21:18

Диктатор считает, что в странах постсоветского пространства уже «наелись» немецкой и американской техники.

В Казахстане Александр Лукашенко обсудит вопрос продажи крупного пакета акций "Гомсельмаша". Об этом он заявил в интервью Национальному телевизионному информагентству "Хабар".

на 24-25 октября запланирован официальный визит Лукашенко в Казахстан, в Нур-Султане состоится встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Как раз на ней и пойдет речь об акциях "Гомсельмаша".

В упомянутом интервью белорусский диктатор заявил, что президент Казахстана уже "заинтересовался этим проектом" и поддерживает белорусское предложение о вхождении казахстанской стороны в акционерный капитал предприятия.

"Если мы на "Гомсельмаше" начнем производить белорусско-казахстанскую технику, кто от этого потеряет? Никто! Мы только выиграем", — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко считает, что в странах постсоветского пространства уже "наелись" немецкой и американской сельскохозяйственной техники. И сейчас, по словам руководителя государства, там говорят: "Нет, нам бы МТЗ".