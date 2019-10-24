Иосуб: Единственный риск — это дефолт Беларуси как государства 18 24.10.2019, 9:08

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ВАДИМ ИОСУБ

Огромные долги скоро придется отдавать.

Объем годовых инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси в 2019 году может превысить рекордные 360 миллионов евро, достигнутые в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства экономики Беларуси.

По мнению старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, высказанному в комментарии zautra.by, инвестиции для Беларуси очень важны, но есть и риски.

— ЕББР, как и Всемирный банк, финансирует, в первую очередь, инфраструктурные проекты, связанные с перспективной энергетикой, строительством дорог, здравоохранением, энергосбережением. Это не коммерческие проекты, которые дают немедленную экономическую отдачу, а долгосрочные — мгновенной прибыли они не приносят, но важны для долгосрочного устойчивого роста экономики. Кредиты Всемирного банка и ЕБРР являются одним из основных источников финансирования подобных проектов.

— Но ведь кредиты ЕБРР – это не гранты, и их нужно возвращать. За сколько?

— Информация по стоимости этих кредитов и процентным ставкам не раскрывается, в открытых источниках она не упоминается. В конце концов, ЕБРР — это не благотворительная организация. С одной стороны, она финансирует подобные инфраструктурные проекты, с другой — нацелена на зарабатывание прибыли. Эти кредиты придется отдавать.

Единственное, что я могу предположить: кредитная ставка может быть выше, чем по кредитам МВФ, и даже выше, чем по межгоскредитам с Россией, где действуют отдельные политические договоренности. С другой стороны, она, вероятно, ниже, чем та, по которой Беларусь могла бы привлечь средства на рынке у обычных коммерческих банков или выпуская еврооблигации.

Да и не очень любят обычные коммерческие банки финансировать долгосрочные инфраструктурные проекты. Именно эту нишу ЕБРР и занимает.

— Есть ли риски для ЕББР, когда он вкладывает деньги в Беларусь?

— Особых рисков нет. Подобные кредиты наверняка даются под гарантии правительства. Единственный риск – это дефолт Беларуси как государства. Наша страна, конечно, рейтингами не блещет, но по задолженностям на внешнем рынке за свою историю Беларусь дефолта не допускала.

— 360 миллионов евро – это много или мало для одного банка, пусть это и ЕБРР, и для Беларуси в целом?

— С точки зрения этого банка, Беларусь вряд ли входит в число ведущих заемщиков. Но для Беларуси это очень серьезные деньги, и вряд ли мы смогли бы найти иной источник финансирования таких долгосрочных инфраструктурных проектов. Надо понимать, что эти деньги отвлекаются надолго. Внутри страны таких источников нет. Возможность брать деньги на такие проекты очень важна именно для перспектив развития белорусской экономики. Это влияет на долгосрочную траекторию экономики и ВВП.

— Как обстоят дела с прямыми иностранными инвестициями в Беларусь?

— Их особо нет и не будет, кроме отдельных частных случаев там, где инвестор нашел общий язык непосредственно с правителем государства. Для прямых иностранных инвестиций, поставленных на поток, очень важен инвестиционный климат, который, кроме всего прочего, включает в себя неприкосновенность собственности, наличие независимого суда, способного защищать эту самую неприкосновенность собственности. Беларусь этим похвастаться не может.