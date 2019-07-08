Лукашенко нашел «ответственных» за свои долги 31 8.07.2019, 13:40

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Диктатор ввел персональную ответственность за погашение займов.

Лукашенко соответствующим указом ввел персональную ответственность чиновников за погашение займов. Согласно новому закону премьер-министр страны, например, несет ответственность за погашение государственных долгов, а председатель правления Нацбанка отвечает за погашение займов главного финансового учреждения, сообщает «Белсат».

Председатели облисполкомов и Минского горисполкома несут ответственность за погашение долга местных органов.

При этом в указе не уточняется, какая именно персональная ответственность предусматривается за невыполнение требований.