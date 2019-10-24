Стали известны подробности о грабивших фуры в ЕС белорусах 1 24.10.2019, 10:16

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Иллюстрационное фото

Некоторые из них никогда не работали, но владели крупными суммами денег, дорогостоящими домами и авто.

На днях появилась информация о выявлении в Германии белорусской преступной группировки. Подозреваемые грабили большегрузы, а добычу реализовывали в Евросоюзе либо доставляли контрабандой на родину.

В ГУБОПиК МВД рассказали, что еще в прошлом году им поступила информация о том, что несколько жителей Оршанского района совершают имущественные преступления в Европейском союзе, передает БелТА.

По словам заместителя начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергея Ванагеля, при проверке сведений их личности были установлены. Выяснилось, что сообщники уже были судимы за подобные преступления в Беларуси и России.

Последующее документирование преступной деятельности подозреваемых осуществлялось во взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами, включая Европол.

Первым результатом оперативных мероприятий стало задержание 42-летнего лидера группировки. Правда, за другое преступление. В Оршанском районе мужчина битой избил человека, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

После этого его подельники направились в Германию, о чем были проинформированы европейские полицейские. В итоге белорусов задержали 10 октября после совершения кражи партии телевизоров из грузовика в немецком Боккенеме.

По подсчетам европейских правоохранителей, общий ущерб от преступной деятельности белорусов на территории Франции и Германии составляет около 500 тыс. евро. Часть имущества изъята в Орше.

Вышли на преступников благодаря тому, что образ их жизни не соответствовал их легальным доходам. Некоторые из них никогда не работали, но владели крупными суммами денег, дорогостоящими домами и автомобилями. Это и стало одним из оснований проверить их на причастность к преступной деятельности, пояснили в ГУБОПиК МВД.