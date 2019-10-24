NEXTA: Под Речицей покончил с собой милиционер 24.10.2019, 14:34

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Сначала он избил собственного отца, затем - соседа по деревне.

Новое ЧП в системе МВД Беларуси! В деревне Холмеч Речицкого района Гомельской области обнаружен труп сотрудника милиции, сообщает телеграм-канал NEXTA.

Сведения об инциденте сразу же были засекречены даже от личного состава, а в официальные сводки случай не попал. Однако, как удалось выяснить по неофициальным каналам, смерти милиционера предшествовали кровавые разборки.

Сначала сотрудник милиции жестоко избил собственного отца, затем - соседа по деревне. Поняв, что натворил, правоохранитель решил вскрыть себе вены. Однако попытка не удалась - он всё равно остался жив. Тогда он решил повеситься - на этот раз успешно. Висящим в петле его и нашли. Пока это предварительная версия случившегося, а подробности, возможно, последуют позднее.