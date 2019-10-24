Минские «Цмокi» усилились баскетболистом из США 24.10.2019, 14:44

Новичок столичной команды хорошо знаком любителям баскетбола в Беларуси.

Американский разыгрывающий Роберт Лоури (31 год, 188 см) и "Цмокі-Мінск" договорились о сотрудничестве. Об этом сообщает сайт "огнедышащих".

Лоури хорошо известен белорусским любителям баскетбола: в свое время выступал за ВЭФ и "Атстану", а в прошлом сезоне вместе с "Торунью" выбил "драконов" из борьбы за попадание во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Американец начал увлекаться баскетболом еще в старшей школе. Затем была команда колледжа Сесил и два сезона в университете Дейтона.

Профессиональная карьера разыгрывающего началась во второй немецкой лиге, в клубе "Саар-Пфальц Бравес". Затем был сезон в чешском клубе "Хомутов", после чего спортсмен перебрался в турецкий "Балыкесирспор".

В сезоне-2013/14 Лоури играл в итальянском клубе второго дивизиона "Трапани", а следующий сезон начал в греческом клубе "Коройвос", но уже в декабре 2014 года перешел в ВЭФ, с которым стал чемпионом Латвии.

Следующим клубом Роберта стал "Неа Кифисия", но уже в январе он перебирается немецкую "Альбу". Затем — "Астана", "Антальяспор" и "Торунь". Этот сезон игрок начинал в греческом "Промитеасе", но принял предложение "Драконов" и уже прилетел в Минск.