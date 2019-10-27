Зенон Позняк сообщил следствию о преступлениях Лукашенко 33 27.10.2019, 8:41

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Белорусские граждане могут поддержать инициативу.

Белорусские граждане Позняк Зенон Станиславович, Беленький Юрий Адамович,

Попков Сергей Петрович подготовили и отправили в Генеральную Прокуратуру и Следственный Комитет заявления обвинительного характера о антизаконных действиях Лукашенко, сообщает «Белорусская солидарность».

Издание опубликовало текст заявления:

Генеральному Прокурору Республики Беларусь

В Следственный Комитет Республики Беларусь

О проведении следствия

Просим провести следственные действия в связи с сообщением пресс-службами администрации Лукашенко о публичном высказывании А. Г. Лукашенко, в котором он засвидетельствовал о создании группы «кадрового резерва» в количестве 850 человек, которые наделены им определенными полномочиями защиты перед законом и обладают персональным иммунитетом. Без личного разрешения А.Г.Лукашенко «их нельзя задерживать, арестовывать». «Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать», - пояснил А. Г. Лукашенко.

Действия А.Г. Лукашенко грубо нарушают Конституцию Республики Беларусь, в том числе:

— ст 7. «В Республике Беларусь устанавливается принцип верховенства права. Государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства».

— ст.23. «Никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону».

Конституция Республики Беларусь (глава 3 раздела 4) и Закон «О президенте Республики Беларусь» не наделяют лицо, которое занимает эту должность, правом предоставлять иммунитет и неприкосновенность отдельным гражданам или группам граждан.

Создание антиконституционной группы в целях формирования и удержания власти, незаконное наделение ее участников особыми полномочиями, которые выводят их из-под действия закона и подчиняют только личной свободы А. Г. Лукашенко, является актом грубого использования власти в личных интересах и превышения должностных полномочий. (Ст. 426 Уголовного Кодекса Республики Беларусь).

«Этот текст может послужить примером для других заявлений, писем и обращений в органы прокуратуры и следствия. Пишите. Это надо делать», — прокомментировал инициативу Зенон Позняк.