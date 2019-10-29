Джамала представила новую песню «Кохаю» 29.10.2019, 13:06

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Известная украинская певица записала ее вместе с рэпером Jah Khalib.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала представила новую песню «Кохаю» («Люблю») с казахским рэпером Jah Khalib, передает Крым.Реалии.

«Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути», – написала певица в «Фейсбуке».

В интервью «1+1» Джамала рассказала, как появилась песня «Кохаю»: «Когда Jah Khalib приезжал на свой сольный концерт в Киев, я пришла послушать его как гостя. Он пригласил меня познакомиться и сказал, что, возможно, хотел бы сделать какую-то общую композицию – или в его стиле, или в моем. Через полгода после этого, когда я была на восьмом месяце беременности, я написала песню «Люблю» и отправила ее ему в мессенджере. После этого он прислал мне фото со своими мурашками по коже от услышанного».

Ранее в октябре Джамала начала выступления в рамках всеукраинского тура «10». Программа Джамалы будет включать в себя композиции певицы за всю ее карьеру – от дебютного авторского сингла You’re Made Of Love до новой песни Solo, написанной американскими сонграйтерами во главе с мультиплатиновым продюсером Брайаном Тоддом.

Напомним, 22 мая состоялась премьера видеоклипа Джамалы на композицию Solo.

Джамала победила на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После победы украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.