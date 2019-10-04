Как правильно проснуться и запустить свой мозг c утра

Как правильно проснуться и запустить свой мозг c утра4
- 4.10.2019, 9:05
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Поможет не только кофе.
Вам наверняка доводилось просыпаться утром с ощущением, что вы заснули буквально минуту назад и совершенно не выспались. Как избавиться от этого чувства и начать день бодрым и полным сил?
Чаще всего впечатление, что вы не выспались даже после целой ночи связано с тем, что вы проснулись посреди фазы глубокого сна, пишет nv.ua.
Сон делит на быстрый и глубокий. Именно во второй фазе вам снятся сны, а организм занимается восстановлением своих сил и возможностей. В стадии глубокого сна в организме повышается уровень гормона мелатонина.
Если будильник срабатывает, когда вы как раз пребываете в этой фазе, скорее всего, вы будете передвигаться по дому как сонная муха, ощущать дезориентацию в пространстве, вялость, неспособность собраться с мыслями и т. д.
Избавиться от сонливости и вялости не удается в течение нескольких часов. А день, начатый с такого состояния, зачастую буквально идет насмарку.
Как победить эту проблему и провести полноценный день после неудачного пробуждения?
Правильное время пробуждения
Лучше предупреждать проблему, чем бороться с ней. Проще всего, приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные, говорит американский психолог Майкл Бреус.
По его словам, большинству людей для того, чтобы полноценно выспаться хватает пяти полных циклов из быстрого и глубокого сна. Каждый цикл занимает около полутора часов. Следовательно, семи с половиной часов сна достаточно, чтобы полноценно отдохнуть.
Рассчитайте время, когда вам нужно ложиться спать, отняв семь с половиной часов от времени, когда вам нужно вставать утром, поясняет Бреус. Уже через неделю вы начнете просыпаться за несколько минут до будильника. И будет чувствовать себя отдохнувшим.
Холодная вода
Что если вы все же проснулись разбитым и вялым? Согласно этому исследованию японских ученых, простейший ритуал умывания холодной водой может решительно изменить ситуацию.
Исследователи взяли две группы невыспавшихся людей и проводили тесты на работу памяти.
Те, кто сразу после пробуждения умывался холодной водой, справлялись с тестами гораздо лучше.
А некоторые другие исследования показывают, что холодная вода поможет взбодриться не только при умывании. Выпейте стакан холодной воды утром, и организм также получит импульс к пробуждению.
Немного кофе
Утренний кофе — самый банальный способ по-настоящему проснуться. Кофеин активизирует связи между нейронами головного мозга, а также приводит к выбросу адреналина. Однако, не стоит злоупотреблять утренним кофе, поскольку избыток кофеина приводит к перевозбуждению.
Яркий свет
Не стоит сразу светить себе фонариком в глаза. Но яркий свет способен резко «перезапустить» работу мозга и вывести из состояния сонливости. Это вроде бы очевидно, но всегда приятно знать, что у теории есть научное подтверждение. Например, в виде вот этого исследования.
Пройдитесь по дому
Небольшая прогулка — отличный способ избавиться от сонливости и запустить свой мозг в рабочее состояние.
В идеале — одевайтесь и идите на прогулку с собакой. Но если такой возможности нет, просто сразу после пробуждения и умывания, пройдитесь по дому. Движение ускоряет кровоток и вызывает прилив крови к мозгу.
Правильный завтрак
После прогулки и кофе наступает время завтрака. И здесь многие совершают ошибку, налегая на углеводы, а не на белки.
Но именно белки позволят наладить работу организма после сна, утверждает Бреус. В то время как сахар или углеводы лишь приводят к коротким вспышкам энергичности, за которыми следуют новые приступы вялости и сонливости.