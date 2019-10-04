Как правильно проснуться и запустить свой мозг c утра 4 4.10.2019, 9:05

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Поможет не только кофе.

Вам наверняка доводилось просыпаться утром с ощущением, что вы заснули буквально минуту назад и совершенно не выспались. Как избавиться от этого чувства и начать день бодрым и полным сил?

Чаще всего впечатление, что вы не выспались даже после целой ночи связано с тем, что вы проснулись посреди фазы глубокого сна, пишет nv.ua.

Сон делит на быстрый и глубокий. Именно во второй фазе вам снятся сны, а организм занимается восстановлением своих сил и возможностей. В стадии глубокого сна в организме повышается уровень гормона мелатонина.

Если будильник срабатывает, когда вы как раз пребываете в этой фазе, скорее всего, вы будете передвигаться по дому как сонная муха, ощущать дезориентацию в пространстве, вялость, неспособность собраться с мыслями и т. д.

Избавиться от сонливости и вялости не удается в течение нескольких часов. А день, начатый с такого состояния, зачастую буквально идет насмарку.

Как победить эту проблему и провести полноценный день после неудачного пробуждения?

Правильное время пробуждения

Лучше предупреждать проблему, чем бороться с ней. Проще всего, приучить себя засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные, говорит американский психолог Майкл Бреус.

По его словам, большинству людей для того, чтобы полноценно выспаться хватает пяти полных циклов из быстрого и глубокого сна. Каждый цикл занимает около полутора часов. Следовательно, семи с половиной часов сна достаточно, чтобы полноценно отдохнуть.

Рассчитайте время, когда вам нужно ложиться спать, отняв семь с половиной часов от времени, когда вам нужно вставать утром, поясняет Бреус. Уже через неделю вы начнете просыпаться за несколько минут до будильника. И будет чувствовать себя отдохнувшим.

Холодная вода

Что если вы все же проснулись разбитым и вялым? Согласно этому исследованию японских ученых, простейший ритуал умывания холодной водой может решительно изменить ситуацию.

Исследователи взяли две группы невыспавшихся людей и проводили тесты на работу памяти.

Те, кто сразу после пробуждения умывался холодной водой, справлялись с тестами гораздо лучше.

А некоторые другие исследования показывают, что холодная вода поможет взбодриться не только при умывании. Выпейте стакан холодной воды утром, и организм также получит импульс к пробуждению.

Немного кофе

Утренний кофе — самый банальный способ по-настоящему проснуться. Кофеин активизирует связи между нейронами головного мозга, а также приводит к выбросу адреналина. Однако, не стоит злоупотреблять утренним кофе, поскольку избыток кофеина приводит к перевозбуждению.

Яркий свет

Не стоит сразу светить себе фонариком в глаза. Но яркий свет способен резко «перезапустить» работу мозга и вывести из состояния сонливости. Это вроде бы очевидно, но всегда приятно знать, что у теории есть научное подтверждение. Например, в виде вот этого исследования.

Пройдитесь по дому

Небольшая прогулка — отличный способ избавиться от сонливости и запустить свой мозг в рабочее состояние.

В идеале — одевайтесь и идите на прогулку с собакой. Но если такой возможности нет, просто сразу после пробуждения и умывания, пройдитесь по дому. Движение ускоряет кровоток и вызывает прилив крови к мозгу.

Правильный завтрак

После прогулки и кофе наступает время завтрака. И здесь многие совершают ошибку, налегая на углеводы, а не на белки.

Но именно белки позволят наладить работу организма после сна, утверждает Бреус. В то время как сахар или углеводы лишь приводят к коротким вспышкам энергичности, за которыми следуют новые приступы вялости и сонливости.