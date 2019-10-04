NEXTA: В Беларуси обнаружился еще один «коровий ад» 15 4.10.2019, 12:52

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Фото: t.me/nexta_tv

А как же обещания Лукашенко «пресечь»?

Обычно читатели, присылающие информацию, просят об анонимности, но ветфельдшер Яков Антонович, отрабатывающий распределение в КСУП "Хвиневичи" Дятловского района Гродненщины, не только попросил назвать себя, но и пообещал все рассказать и показать контролерам, если они приедут в очередной "коровий ад", сообщает телеграмм-канал NEXTA.

- Бумаги, составляемые начальством, сплошная фикция, - возмущен молодой специалист. - Лишь удержание профвзносов, бумагу о которых мне подсунули задним числом через год, реально. Постоянно скрывается падеж скота, который нас заставляют закапывать, коровники тонут в навозе, а крыша вот-вот упадет на головы. Местные власти на заявления не реагируют, сколько ни пиши.

А как же обещания Лукашенко "пресечь падеж скота" и "открутить головы виновным", спросите вы? Все просто: чиновникам на местах давно плевать на вопли дряхлеющего диктатора. И если там, куда он едет, еще наводят показуху, то в остальных местах система тонет в дерьме. Спасать ее никто уже и не пытается.

И касается это не только села, а всей страны.