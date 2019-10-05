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Анджей Дуда: Польша — мировой лидер по доступу к Интернету

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  • 5.10.2019, 16:57
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Анджей Дуда: Польша — мировой лидер по доступу к Интернету

Польша cобирается присоединиться к промышленной революции 4.0.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна входит в число ведущих государств мира по доступу к Интернету и его скорости: «Когда ездишь по Польше, посещаешь отели, пансионаты, то всюду интернет доступен и работает очень быстро», пишет «Польское радио».

Президент Польши принял участие в конференции «Перспективы развития интернета вещей в Польше», организованной в Бельведере в Варшаве.

Анджей Дуда считает, что Польша должна присоединиться к промышленной революции 4.0, Интернету вещей. Глава государства подчеркнул, что человеческий капитал — это сила Польши.

Министр цифризации Польши Марек Загорский, в свою очередь, добавил, что Интернет вещей может оказать хорошее влияние на польскую экономику.


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